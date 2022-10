"Deze afstraffing biedt kansen"

Bericht delen via:

Het is weer vrijdag, dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen.

Volgende week is Jeroen van Glabbeek van CM.com te gast. Mocht u een vraag aan hem willen stellen, dan kunt u dat hieronder in de comments doen. Wie weet stellen wij deze vraag dan live in de uitzending.

We bespreken de volgende onderwerpen:

Het ECB-rentebesluit



De 17% koersdaling van Basic-Fit



Waarom ik verlies heb genomen op Philips



De deal tussen ASR en Aegon



Shell



Unilever



Meta



Amazon



Apple



De uitstekende Q3-cijfers van Flow Traders



Heineken en AB Inbev



De hoge waardering van het aandeel Wolters Kluwer



Vergeet ook niet om de meest recente aflevering van onze beginnerspodcast BeleggersBootcamp te luisteren. Daarin leggen we uit hoe u in zes stappen zelf goede aandelen kunt selecteren.