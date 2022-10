Slotcall: veerkrachtige handelssessie voor de AEX, rente wordt problematisch

Een toch wat verrassende beursdag zo aan het eind van de week. De meeste koersen lagen in de ochtend toch vrij stevig onder druk, maar zo rond 15:00 trok de markt zich op aan een vriendelijke opening op Wall Street. Hoewel de slotstand van de AEX anders doet vermoeden, warne er op individuele basis wel degelijk tal van fondsen met stevige koersuitslagen. We noemen een Adyen, ArcelorMittal, ASMI, Philips, Prosus en Unibail als opvallende bewegers. Een niveau lager sprong AMG eruit, evenals Basic Fit, Fugro en natuurlijk PostNL. Daytraders hebben zich op deze laatste dag van de week beslist niet hoeven vervelen. De AEX sloot uiteindelijk verrassend alsnog in de plus op 652,46 punten, een miniplusje van afgerond 0,1%. PostNL Het hing al enige tijd boven de markt, maar vanochtend liet PostNL dan toch weten dat het de outlook voor 2022 in moest trekken na een opvallend zwak verlopen derde kwartaal. Een update van de Beleggersdesk: PostNL heeft een kostenprobleem #PostNL https://t.co/GZeWN5fdRk — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 21, 2022



Beter Bed Beddenverkoper Beter Bed zag grote kansen bij de groothandelsactiviteiten, maar juist dit onderdeel zag de omzet fors teruglopen. Het op de lokale markt genoteerde fonds stelt daarmee opnieuw teleur. Of de koersdaling van zo'n 60% dit jaar een mooie kans biedt voor beleggers, leest u bij IEX Premium:



Nieuwe uitglijder van Beter Bed #BeterBed https://t.co/pNo3meLc6l — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 21, 2022



Silicon Motion De overname van Silicon Motion leek in kannen en kruiken, maar staat nu alsnog op losse schroeven. Dit komt op een moment dat China-gerelateerde aandelen toch al onder druk staan. De Belegegrsdesk slaat opnieuw aan het rekenen op basis van een stand alone scenario en komt tot de volgende slotsom:



Wall Street Beleggers in de VS waren not amused over de cijfers van Snap (- 32%) en straften dat keihard af. Het drukte het bredere sentiment echter niet. De meeste aandelen op Wall Street konden opnieuw wat winst bijschrijven, geholpen door veelal meevallende bedrijfsresultaten. Wall Street noteerde na krap twee uur handel met beperkte plussen van 0,6% voor de Dow Jones, 0,4% voor de S&P 500 terwijl de Nasdaq met 0,1% daalde. Rentes De kapitaalmarktrentes lijken maar een richting te kennen en dat is omhoog. De tienjaarsrente in de VS noteert inmiddels royaal boven de 4%, terwijl de Italiaanse rente inmiddels de 5% nadert. Tienjaarsrente Nederland: 2,77% (plus 4 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland: 2,45% (plus 5 basispunten)

Tienjaarsrente Italië: 4,8% (plus 6 basispunten)

Tienjaarsrente VK: 4,14% (plus 23 basispunten)

Tienjaarsrente VS: 4,24% (plus 2 basispunten)



Brede markt Beperkte uitslagen bij de brede markt op deze laatste dag van de week. Echt grote uitschieters waren er niet, maar we zien wel de VIX langzaam weer wat afkomen. De goudprijs leeft een beetje op, ondanks de sterk oplopende rentes, die tot op heden ook vrij weinig impact op bitcoin lijken te hebben.

Het Damrak Besi (- 0,2%) is krachtig hersteld deze week, de Q3-resultaten waren wat beter dan gevreesd, en hield die winst vandaag vrijwel geheel vast.

(- 0,2%) is krachtig hersteld deze week, de Q3-resultaten waren wat beter dan gevreesd, en hield die winst vandaag vrijwel geheel vast. ING Groep (+ 1,0%) kruipt langzaam weer richting de €10 grens ondanks dat er opnieuw wat onrust is rond een witwasdossier.

(+ 1,0%) kruipt langzaam weer richting de €10 grens ondanks dat er opnieuw wat onrust is rond een witwasdossier. Philips (- 2,7%) blijft uit de gratie en kreeg deze week opnieuw enkele downgrades voor zijn oren van invloedrijke zakenbanken.

(- 2,7%) blijft uit de gratie en kreeg deze week opnieuw enkele downgrades voor zijn oren van invloedrijke zakenbanken. Prosus (- 3,1%) ligt al de gehele week zwak. Beleggers vrezen dat de zwakke Chinese economie zwaar zal wegen in de resultaten van Tencent.

(- 3,1%) ligt al de gehele week zwak. Beleggers vrezen dat de zwakke Chinese economie zwaar zal wegen in de resultaten van Tencent. AMG (+ 4,5%) profiteerde allicht van een 10% hoger koersdoel dat het van ING kreeg.

(+ 4,5%) profiteerde allicht van een 10% hoger koersdoel dat het van ING kreeg. Basic Fit (+ 3,0%) is inmiddels opgedoken in het lijstje meest geshorte fondsen op het Damrak, maar trok vandaag toch stevig bij.

(+ 3,0%) is inmiddels opgedoken in het lijstje meest geshorte fondsen op het Damrak, maar trok vandaag toch stevig bij. PostNL (- 5,6%) besloot vanochtend de outlook voor geheel 2022 in te trekken na een uiterst mager verlopen derde kwartaal.

(- 5,6%) besloot vanochtend de outlook voor geheel 2022 in te trekken na een uiterst mager verlopen derde kwartaal. BAM Groep (- 1,9%) verraste begin deze week met de mededeling dat het bouwconcern onderwerp van onderzoek is. Beleggers namen het zekere voor het onzekere.

(- 1,9%) verraste begin deze week met de mededeling dat het bouwconcern onderwerp van onderzoek is. Beleggers namen het zekere voor het onzekere. Sligro (- 3,0%) wist eerder deze week niet te overtuigen met zijn resultaten en moest gevoelig terug.

(- 3,0%) wist eerder deze week niet te overtuigen met zijn resultaten en moest gevoelig terug. Op de lokale markt vertoont het Italiaanse MotorK (+ 0,9%) een bescheiden koersopleving.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl) ING Groep: naar €15 van €12 en kopen - Deutsche Bank

Philips: naar €15 van €20 en houden - ING

ASML: naar €750 van €940 en kopen - Goldman Sachs

ASML: naar 550 van €525 en naar kopen van houden - Deutsche Bank

UMG: naar €22 van €24 en kopen - Kepler Cheuvreux

AMG: naar €50 van €45 en kopen - ING

NSI: naar €27 van €40 en houden - Degroof Petercam

Tesla: naar $325 van $365 en kopen - RBC

Tesla: naar $305 van $333 en kopen - Goldman Sachs

Netflix: naar $130 van $182 en naar kopen van verkopen - Goldman Sachs Agenda 24 oktober 00:00 Prijzen bestaande koopwoningen Nederland - sept

00:30 Industriële bestellingen Japan - Flash PMI Japan

07:00 Philips derdekwartaalcijfers

02:30 Samengestelde inkoopmanagersindex Japan - okt

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex Frannkrijk - okt

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex Duitsland - okt

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex eurozone - okt

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex VK - Ookt

14:30 Chicago Fed index VS - sept

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex VS - okt

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl.