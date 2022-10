Technisch beeld vastgoed brokkelt verder af

Bericht delen via:

Vastgoedaandelen staan de laatste maanden flink onder druk op de beurs. Vooral de stijgende kapitaalmarktrente, maar ook de afkoelende economische groei en koopkrachtdaling, lijken de sector parten te spelen.

De hogere rentelasten drukken de marges van vastgoedfondsen en maken het ook lastiger om eventuele nieuwe projecten te financieren. Daarnaast zal de economische onzekerheid er voor zorgen dat bedrijven kritischer gaan kijken naar hun huisvesting. Dit kan de doorloopsnelheid van nieuwe projecten vertragen.

Wereldwijd zien we daardoor vastgoedaandelen wegzakken op de beurs. Dit wordt duidelijk weergegeven in de MSCI World Real Estate index. Ik bekijk vandaag het koersverloop van deze index en bespreek de technische plaatjes van enkele in Nederland genoteerde vastgoedfondsen.

De MSCI World Real Estate-index staat onder druk

De MSCI World Real Estate-index heeft een duidelijke draai omlaag gemaakt. Eind vorig jaar begon de stijgende trend al wat te haperen en nog voor de zomer werd de verzwakking bevestigd met de doorbraak onder de bodems van eind 2021 en begin 2022.

Na een terugtest van de dalende 200-dagenlijn is de koers onlangs weer overtuigend neerwaarts gedraaid. Er is hierdoor een dalende trend zichtbaar geworden, die ruimte heeft richting de coronabodem rond 150 punten.



Unibail-Rodamco-Westfield draait omlaag

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, dat veel in winkelcentra investeert, is onlangs onder de steun van de bodems van 2021 gezakt. De lagere toppen wezen al op nieuwe verkoopdruk. Deze doorbraak heeft een nieuwe verzwakking gegenereerd, waardoor verdere koersdruk niet meer valt uit te sluiten.

Er mag een grotere koersdaling worden verwacht richting €29,08 (de bodem van 2 oktober 2020). Weerstand ligt op €61,62 (gevormd op 12 augustus).



WDP versnelt omlaag

Warehouse De Pauw (WDP) was lange tijd het favoriete aandeel van veel vastgoedbeleggers. Door de sterke groei van het bedrijf en de mooie vooruitzichten voor logistiek vastgoed bleef de koers van het aandeel steeds verder oplopen.

Maar nu de economische motor wat begint te haperen, voelt ook WDP de eerste pijntjes en moet de koers een flinke stap terug doen. Inmiddels is er een duidelijke dalende trend zichtbaar waarbij lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende verkoopdruk.

De recente versnelling omlaag heeft het technische beeld verder verzwakt en ruimte vrijgemaakt voor een daling richting de bodem van 2020 rond €16. Zolang de dalende trend wordt voortgezet, is de negatieve technische conditie intact.

Technisch beeld NSI blijft zorgelijk

Het Nederlandse vastgoedfonds NSI (Nieuwe Steen Investments) is al enige tijd het zorgenkindje onder de vastgoedfondsen. Het herstel na de coronadip is zeer beperkt gebleven en recent is de koers weer sterk neerwaarts gedraaid. Inmiddels noteert het aandeel al ruim onder de bodems van 2020.

Beleggers zijn duidelijk niet overtuigd van de groeivooruitzichten van de kantorenmarkt en hebben het aandeel in de uitverkoop gedaan.

De dalende trend kan worden voortgezet richting het berekend koersdoel €20. Pas wanneer de koers terugkeert boven de bodems van 2020 rond €27 zal het beeld wat opklaren.