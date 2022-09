De 9 grootste beginnersfouten op de beurs Bericht delen via: Kopieer link Educatie, Redactioneel Categorie: Podcast

In de nieuwste aflevering van BeleggersBootcamp behandelen presentator Coen Grutters en analist Niels Koerts de negen grootste beginnersfouten op de beurs. Grutters en Koerts spreken helaas uit ervaring en delen daarom ook hun eigen missers. Fouten zijn natuurlijk om van te leren, maar op de beurs is het een stuk goedkoper om te leren van die van anderen. Voorkom daarom dat jij deze negen beleggersfouten maakt, want dat bespaart je een hoop leergeld.

