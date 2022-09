Zijn er genoeg (kopers voor) nieuwbouwwoningen?

Volgens de kenners zijn er in Nederland te weinig koopwoningen. Hierdoor is er schaarste, waardoor de huizenprijzen de afgelopen jaren enorm zijn gestegen. De oplossing volgens velen in Nederland is meer woningen bouwen.

In de afgelopen 10 jaar zijn er 590.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Hierdoor hebben we ruim 8 miljoen woningen in Nederland, waarvan 63% in eigendom is van particulieren. De overige koopwoningen zijn in handen van woningcorporaties, marktpartijen of andere eigenaren.

De feiten

In juni heeft het Kadaster een onderzoek met 10 feiten over nieuwbouwwoningen uitgebracht. Hieronder in het kort de opsomming van de 10 feiten:

Bijna 53% van de nieuwbouwwoningen is in eigendom van een particulier Ongeveer 12% van de verkochte woningen is een nieuwbouwwoning Nieuwbouwkopers verhuizen binnen een kortere afstand (75% binnen 8 kilometer afstand) Nieuwbouwkopers gaan doorgaans groter wonen (gemiddeld 40 m2) Er wordt meer gebouwd buiten de bebouwde kom (van 20% in 2012 naar 33% in 2021) De grootste tuinen zijn te vinden bij Limburgse nieuwbouwwoningen, de kleinste in de Randstad (gemiddeld 100 m2 minder tuin) Nieuwe corporatiewoningen worden steeds kleiner. Nieuwe eengezinswoningen in de koopsector zijn even groot gebleven, meergezinswoningen werden groter Kopers van 60 tot 70 jaar (15%) kopen de meeste nieuwbouwwoningen. Bij kopers van 35 tot 40 jaar is dit 14% Vooral kopers onder de 40 jaar kopen minder vaak in de eigen gemeente Jongeren kopen vooral nieuwbouwrijwoningen. Ouderen met de pensioengerechtigde leeftijd kopen steeds vaker nieuwbouwappartementen

Bovenstaande feiten zijn niet schokkend. Het is wel opvallend dat bij nieuwbouw slechts 53% van de woningen gekocht wordt door particulieren.

Bijna de helft wordt dus opgekocht door andere partijen. Het kabinet is van plan om de komende 9 jaar ieder jaar 100.000 nieuwbouwwoningen te laten bouwen. Hiervan gaan er dus slechts 53.000 naar particulieren!

Gezien alle problemen in de bouw (vergunningen / materiaal / stikstof), zal het aantal van 100.000 woningen overigens zeker niet gehaald worden.

Is een nieuwbouwwoning tegenwoordig nog betaalbaar?

10 jaar geleden (eind 2012) was de gemiddelde prijs voor een nieuwbouwwoning €240.000. Tegenwoordig moet een huizenbezitter gemiddeld €450.000 aftikken voor een nieuwbouwwoning. Hieronder de bruto maandlasten van de annuïteitenhypotheek voor de huizenbezitter.

Jaar Hypotheekbedrag Rente 10 jaar vast Rente 20 jaar vast 12-2012 €240.000 4,7%, bruto per mnd €1.245 5,5%, bruto per mnd €1.363 07-2022 €450.000 4,0%, bruto per mnd €2.148 4,3%, bruto per mnd €2.227 12-2021 €420.000 1,4%, bruto per mnd €1.429 1,8%, bruto per mnd €1.511

Wie eind 2012 een nieuwbouwwoning heeft gekocht en een annuïteitenhypotheek heeft afgesloten voor €240.000 betaalt nu tussen de €1.245 en €1.363. De NHG-grens was in 2012 €265.000, waardoor NHG mogelijk was.

Wie nu een nieuwbouwwoning koopt gaat beduidend meer betalen, namelijk tussen de €2.148 en €2.227. Dit heeft te maken met dat de prijs van de nieuwbouwwoning flink is gestegen (€450.000 versus €240.000). De hypotheekrente (in 2022 zonder NHG) is wel lager dan eind 2012 (met NHG).

Huizenbezitters die eind 2021 een nieuwbouwwoning hebben gekocht, zijn echter flink goedkoper uit dan de kopers van nu. Dit heeft vooral te maken met de lagere hypotheekrente die toen van toepassing was. Ook hier is er sprake van een hypotheekrente zonder NHG.

Het verschil in bruto maandlast tussen jaar 2012 en nu is wel zeer opmerkelijk. Ik ben zeer benieuwd hoeveel huizenbezitters dit soort bedragen nog maandelijks kunnen of willen betalen. Het zal mij niet verbazen als nieuwbouwwoningen niet meer als warme broodjes over de toonbank vliegen.

Schaarste

In Den Haag zijn de heren en dames wakker geworden. Er zijn diverse Kamervragen gesteld naar waarom er minder nieuwbouwvergunningen worden afgegeven.

Vraag: Hoe is het mogelijk dat er - midden in een diepe wooncrisis - niet meer, maar steeds minder nieuwbouwvergunningen worden afgegeven?

Antwoord:De achtergebleven vergunningverlening lijkt mede te komen door onvoldoende capaciteit bij gemeenten, hogere bouwprijzen en onzekerheid over het stikstofvraagstuk. Daarom investeren we met de flexpoolregeling (twee keer €40 miljoen) ten behoeve van extra capaciteit en kennis met betrekking tot de planvorming en vergunningverlening bij medeoverheden. We monitoren samen met bouwpartijen de hogere bouwprijzen en hebben hierover een convenant gesloten. Op stikstofvraagstukken ondersteunen we met kennis en expertise.

Lagere aantallen vergunningen nu, heeft effecten op de woningproductie over ongeveer twee jaar. Samen met de medeoverheden en de sector zetten we erop in om het ingroeipad naar de woningbouwproductie van 100.000 woningen per jaar te gaan halen.

De kans dat er jaarlijks 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd is in ieder geval zeer klein. Dit zorgt er wel voor dat er een (flinke) schaarste blijft op de woningmarkt.

De prijs van duurzaam

Een nieuwbouwwoning heeft als voordeel dat deze tegenwoordig duurzaam (met een warmtepomp en gasloos) gebouwd wordt. Bestaande-huizenbezitters zullen nog aardig wat kosten gaan maken om aan de toekomstige eisen van het kabinet te kunnen voldoen. De heren en dames hebben in Den Haag het klimaat op nummer 1 staan, waardoor iedere Nederlander flink zijn portemonnee mag gaan trekken (gemiddeld €30.000).

Betreffende de gas- en stroomprijs zijn huishoudens met een variabel contract beduidend meer kwijt dan vorig jaar. Vooral de gasprijs is enorm gestegen. In augustus 2021 werd er voor gas nog €27 per megawattuur betaald. In augustus na sluiting van de gaskraan steeg op 1 dag de gasprijs met 26% naar €276 per megawattuur. Op 12 september stond de gasprijs op €190 per megawattuur.

Ook de stroomprijs is gestegen. In september 2021 werd er nog €0,22 per kWh betaald. Een jaartje later (september 2022) is dit gemiddeld €0,60 per kWh.

Gelukkig heeft Den Haag nu goed nieuws. De politik heeft namelijk een prijsplafond kunnen regelen. Helaas klopt er niet veel van de doorberekende bedragen: €1,50 voor m3 gas en €0,70 voor stroom Khw. Dit zijn namelijk niet de prijzen van voor de energiecrisis. Het prijsplafond gaat om de eerste 1.200 m3 gas en 2.400 kWh stroom. Voor het meerdere gaan dan de marktprijzen gelden.

Wat gaat een huishouden betalen?

Uitgangspunt: gezin 2021 2023 met prijsplafond Gasverbruik 1.200 m3 €1.100 €1.800 Stroomgebruik 2.400 kWh €600 €1.680 Totaal €1.700 €3.480 Maandbedrag €142 €290

Het maandbedrag is simpelweg het dubbele van wat huishoudens voor de energiecrisis betaalden. Bovendien zijn huishoudens met een warmtepomp de dupe. Zij mogen flink gaan aftikken voor hun stroomrekening.

Den Haag slaat de plank weer eens flink mis. Door niet daadkrachtig optreden is het vertrouwen in dit kabinet volledig zoek. Ben benieuwd hoeveel mensen nog een nieuwbouwwoning met een warmtepomp willen kopen.