Onrust op de energiemarkten

Het is een zeer goede zaak dat fossiele brandstoffen steeds duurder worden. Ze kunnen niet duur genoeg worden naar mijn mening. Het is dus ook in ons aller belang dat olie en gas onbetaalbaar wordt want op die manier wordt de wereld gered en dat mogen we vieren!!!!!



De inflatie is overwonnen door het uitmundende beleid van Lagarde en haar team bij de ECB, grote klasse!!!!!! De euro wordt steeds sterker en we mogen Lagarde op haar blote knieëen danken dat zij hoofd van de ECB wilde worden, onder haar uitstekende leiding is de EU en de Euro de goede kant op gegaan.



Het gaat gewoon goed!!!!! De economie draait als een tierelier en het geld klotst tegen de plinten, iedereen kan dankzij het kabinet zijn of haar rekeningen weer makkelijk betalen. Een prijsplafond op alle consumptie is een zeer goede stap in de juiste richting geweest. Inflatie krijgt nu geen kans meer en de koopkracht zal volgend jaar met 6% toenemen dit is zeer goed nieuws.



We leven in de mooiste tijd ooit en dat mogen we vieren!!!!