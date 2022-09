"De gasprijzen gaan dalen"

Het is weer vrijdag, dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen. Het belooft een speciale uitzending te worden, want deze week is Paul Weeteling te gast. Hij is de tech-expert van IEX.

We bespreken de volgende onderwerpen: