Vier interessante ETF’s voor beginnende beleggers

de problematiek van dividendlekkage mag wel wat beter beschreven worden. Als je bv gebruik wil maken van de belastingverdragen moet je of zelf een ingewikkeld bureaucratisch proces in met de buitenlandse belastingdienst (bv om die 15% in de VS, Frankrijk of België terug te krijgen) of een duur bureau dat laten doen. Kijk vooral naar het land van vestiging van de ETF want onder die belastingregels valt het.