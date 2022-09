Zwaargewichten van de AEX overtuigen nog niet

De aandelenbeurzen leken begin vorige week voorzichtig aan een herstel te beginnen, maar hebben dit vooralsnog niet verder vorm weten te geven. Hoewel de belangrijkste steunniveaus bij de meeste beurzen nog intact zijn gebleven, lijken verkopers toch wel weer wat actiever geworden.

Deze week zal de Federal Reserve haar rentebesluit bekendmaken. Hierdoor zal de volatiliteit in de loop van deze week waarschijnlijk hoog zijn. De beurzen dienen boven hun cruciale steunniveaus te blijven om verdere verzwakkingen te voorkomen.

Ik bekijk vandaag de technische plaatjes van de drie grootste zwaargewichten binnen de AEX-index. Wat opvalt is dat het op basis van deze plaatjes nog zeker geen uitgemaakte zaak is dat de steunniveaus de komende tijd stand gaan houden. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

ASML breekt herstel af

De koers van ASML is na een flinke opleving weer onder druk komen te staan. Het aandeel is onlangs afgeketst op de 200-dagenlijn en heeft de herstelfase afgebroken. Een nieuwe test van de steun rond €403 lijkt aanstaande.

Deze steun dient stand te houden om een verdere verzwakking te voorkomen. Een doorbraak van de steun zal ruimte vrijmaken voor een grotere daling richting ongeveer €300.

Shell consolideert

Shell consolideert al enige tijd binnen de lange termijn opgaande fase. Vanaf het voorjaar is de koers per saldo niet meer veel opgeschoten. Recent is de koers wel opgevangen rond het 200-daags gemiddelde en veert deze wat op. De stijgende fase blijft hiermee intact.

De opleving van de afgelopen weken lijkt onlangs wel tot stilstand te zijn gekomen. Een nieuwe terugval en test van de 200-dagenlijn is hierdoor zeker niet uitgesloten. Pas wanneer Shell boven de top van eerder dit jaar rond €29 weet te breken, zal het beeld verder opklaren.



Unilever stuit op toppenlijn

De koers van Unilever staat per saldo al drie jaar onder druk. Hoewel het koersverloop in deze periode erg volatiel is geweest, is er ook duidelijk sprake van een gematigd dalend koersverloop.

Unilever vormt sinds eind 2019 namelijk een patroon van lagere toppen, die zijn verbonden door de dalende toppenlijn. Onlangs is de koers hier wederom op afgeketst. Vooralsnog lijkt de 200-dagenlijn wat steun te bieden, maar mocht de koers hier onder zakken, dan ligt een grotere daling voor de hand.

Alleen als de koers de dalende toppenlijn weet te doorbreken en boven de weerstand van €48,81 weet te sluiten, zal de trend draaien en kan er verder omhoog worden gekeken.