Ethereum Merge 08:44 uur

Lees hier meer.

Tel hier af.

BREAKING: Crypto's most important commercial highway, Ethereum, just got repaved.



Here's what you need to know about the Merge, the crypto world's biggest and most ambitious software upgrade to date: https://t.co/2tY8Ot8hal pic.twitter.com/c25GfsZx5U — Bloomberg Crypto (@crypto) September 15, 2022

Kijk hier live naar de gevolgen:

"Someone minted the last block as an NFT"

Spoiler: alles lijkt goed gegaan.

"It's not that exciting, which is what you want to see."