Spannende week voor ether

De grootste crypto na bitcoin gaat een spannende week tegemoet: het Ethereum-netwerk gaat over op een nieuw protocol. Ether wordt tot nu toe gemined op dezelfde manier als bitcoin: hoe meer rekenkracht je inzet, hoe meer kans op een beloning. In het nieuwe protocol moeten miners ether inzetten in plaats van rekenkracht, wat als voordeel heeft dat er niet miljoenen computers voor niks staan te rekenen. Het milieu vaart er wel bij. Voor miners die rekken vol grafische kaarten van Nvidia hebben staan op plaatsen waar de stroom goedkoop is (Koeweit) is het minder goed nieuws, en of de afhakers effect hebben op de koers, is afwachten. Of het allemaal goed gaat, is ook afwachten. Op het Ethereum-netwerk draaien tal van applicaties, van decentralized finance tot smart contracts, en de organisatie gaat dan ook niet over één nacht ijs. Het nieuwe protocol is al een tijd aan het proefdraaien, en waarschijnlijk in de nacht van woensdag op donderdag worden de actieve en de test-blockchain samengevoegd: The Merge. Wanneer dat precies zal zijn, wordt hier bijgehouden. De schatting is nu: donderdagochtend tien voor vijf.

