Slotcall: AEX trekt sprintje naar de 700 punten, chipsector nog niet uitgeziekt

Waar moeten beleggers zich vandaag de dag op focussen? Inflatie, of toch recessie? Beide? De uitkomst van het toonaangevende Ifo-onderzoeksinstituut dat Duitsland vanaf Q4 in een recessie zal belanden geldt een beetje van beide.

De torenhoge inflatie - het Ifo verwacht een piek rond de 11% begin volgend jaar - is mede veroorzaker van een recessie. En dat op zijn beurt is weer - deels - getriggerd door de hoge energierekening waar vele huishoudens mee worstelen.

Gelukkig lijkt daar nu enige normalisering op te treden, maar een zwaluw maakt nog geen zomer:

Wie staat daar zo lang te douchen, want #TTF gas future trekt weer iets bij van €190. Wie het grafiekje doortrekt, tekent btw een mooie kerstboom in de grafiek tot eind december. Hopen en bidden maar #AEX https://t.co/jQPj9xEC1Q pic.twitter.com/psoP7aoPc4 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 12, 2022





Damrak

Het was een typische risk on day op het Damrak vandaag, met lager in deze column enige duiding over het - mogelijke - waarom van deze koersrally. Hoe duurzaam dit herstel is, blijft afwachten. Europa staat nog de nodige uitdagingen te wachten, vooral qua energievoorziening.

De chippers konden van de rebound amper tot niet profiteren. Dat heeft allicht te maken met het lager staande item waar wij beleggers op wijzen. De rest van de markt liet veelal wel uitbundige winsten zien.

Cycllische waarden als de staalfondsen, maar ook banken waren in trek. Veel fondsen overigens ook waar wat shortposities in uitstaan zoals Just Eat Takeaway, Signify, en Basic Fit.

Dalers waren er wel, we noemen een Alfen en Accsys als negatieve uitschieters, waarbij van laatstgenoemde in ieder geval nog concrete redenen voor de daling aanwezig waren.

Al met al opnieuw een fraaie hersteldag voor de AEX, die sloot op een stand van afgerond 697 punten, een dagwinst van 1,6% waarmee de 700 puntengrens weer in zicht komt. De markt is al enige tijd behoorlijk 'wacky' maar verveelt in ieder geval niet.

Dan nog even dit

Thuis werken, hybride werken, het blijft een heikel punt bij veel bedrijven. Grote Amerikaanse financials en techcompanies zijn er wel een beetje klaar mee en eisen dat werknemers weer structureel naar kantoor komen. Hoe is dat bij u op het werk?





Many company leaders say Labor Day represents the best chance to finally lean on workers to return to the office this year. https://t.co/7DkNjQAXZE via @WSJ — Martin Crum (@martinjancrum) September 12, 2022





Philips

Het concern wordt inmiddels van meerdere kanten belaagd met juridische procedures. Gezien de opbouw van het dossier kunnen beleggers erop rekenen dat het concern sowieso de portemonnee zal moeten trekken. Hoe groot de uiteindelijke schade wordt, zal nog geruime tijd onduidelijk blijven. Een update van de IEX Beleggersdesk rond dit hoofdpijndossier:





Philips: Beleggers nemen miljardenclaim VEB met een korreltje zout #PhilipsKoninklijke https://t.co/3qyVENoFpM — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 12, 2022





Kendrion

Industrieel toeleverancier Kendrion staat maar bij weinig beleggers op de radar. Dat is ons inziens toch niet geheel terecht, het fonds heeft beleggers met voldoende geduld zeker wat te bieden. Of de huidige koers van €16 een goed instapmoment is, of dat beleggers hun kruit beter nog even kunnen droog houden, leest u in een analyse van de Beleggersdesk:





Alwéér een gehate rally?

De meeste financiële markten lieten, toch tamelijk out of the blue, een behoorlijke rally zien afgelopen week. Het sentiment onder beleggers, zowel professioneel als retail, is tamelijk bearish. De lijst met zorgen is lang, en bekend.

De sterke performance van de beurzen de afgelopen week wekte dan ook enige verbazing, al blijft deze uiteraard bijzonder welkom. Een rondje langs de velden, ditmaal hoofdzakelijk Bloomberg, bood ten minste een gedeeltelijke verklaring voor de sterke performance van afgelopen week.

Zo vond er afgelopen week allereerst de nodige short covering plaats. Dat viel goed af te lezen aan de performance van een mandje van de meest geshorte aandelen, bijgehouden door Goldman Sachs. Dat mandje sprong afgelopen week met 8,2% omhoog, versus 3,7% van de bredere markt.

Ook aan de koopzijde opereerden optiehandelaren die short gamma zaten en in allerijl hun posities moesten bijstellen. Daarnaast deden ook de quants een duit in het (koop-) zakje: een dalende VIX in combinatie met positief momentum was voor de quants het startsein aan de koopzijde te opereren.

Een markttechnisch gedreven herstel, daar heeft het alle schijn van althans, en zeker ook een markt voor contrarians die voldoende lef en aanknopingspunten zien in het sterk bearish sentiment onder beleggers. Veel retailbeleggers zijn de afgelopen maanden om tal van redenen afgehaakt en profiteren daardoor niet van het koopgolfje van afgelopen week.

Energiecrisis raakt Duitsland hard

De energiecrisis vult inmiddels de pagina’s in de media, en terecht. Zoals al veelvuldig hier gesteld: onze welvaart hangt sterk samen met de beschikking over een stabiele, betaalbare energievoorziening. Dat is Europa inmiddels kwijt geraakt, met nogal wat consequenties.

Het land dat het hardst getroffen wordt door de explosief gestegen energieprijzen is Duitsland. De onder Merkel zo’n tien jaar geleden in gang gezette Energiewende pakt desastreus uit. De oosterburen raakten hierdoor in toenemende mate afhankelijk van goedkope energie uit het buitenland: gas uit Nederland en Noorwegen, maar vooral uit Rusland. Das war einmal.

Zo heeft chemieconcern Basf inmiddels een aantal productielocaties gesloten, danwel de productie flink teruggeschroefd omdat het met de huidige torenhoge energieprijzen niet langer lonend is te produceren.

Ammoniak werd tot voor kort door Basf zelf geproduceerd, maar wordt inmiddels geïmporteerd vanuit het buitenland. Mochten meer Europese landen deze route verkiezen, dan leidt dit als vanzelf tot nieuwe tekorten en – opnieuw – hogere prijzen (lees: inflatie). Winnaars in deze energie-oorlog: Rusland én de VS, terwijl Europa de klappen incasseert.

Of piekinflatie al is bereikt, is afwachten, maar de stappen die onder andere Basf neemt, zullen onvermijdelijk tot prijsschokken in specifieke marktsegmenten leiden.

Spannende tijden voor chipaandelen

De bomen leken tot in de hemel te groeien op de chipmarkt. Immers, de vraag naar chips neemt alleen maar toe. De structurele trend is inderdaad onvermijdelijk opwaarts, maar dat wil niet zeggen dat de chipmarkt niet cyclisch is.

Een flink deel van de chips wordt geproduceerd voor items als laptops en smartphones. Dat segment is onvermijdelijk cyclisch. Consumenten die worstelen met hun energierekening en andere fors is prijs gestegen eerste levensbehoeftes, kiezen noodgedwongen eieren voor hun geld.

En dat betekent maar even niet de nieuwste iPhone of Samsung, en de laptop of pc kan nog wel een jaartje, of twee, langer mee. Nu weegt elektronica onevenredig zwaar in de berekening van het inflatiecijfer, dus an sich is dit zeker welkom, maar voor chipfabrikanten is dit slecht nieuws. Niet verwonderlijk dat chipaandelen al enige tijd achter blijven bij de bredere markt.

Zo ziet Samsung een gloomy tweede halfjaar voor zich en het concern ziet vooralsnog geen momentum voor herstel in 2023. Analisten rekenden nog slechts drie maanden geleden op een marktgroei voor 2023 van 12%, maar dit is inmiddels bijgesteld tot flat.

De waardering – Philadelphia Semiconductor Index - oogt inmiddels wel aantrekkelijk met 15x de winst voor 2023. Dat was begin vorig jaar nog 24x de winst en is ook lager dan het langjarige gemiddelde van 16x de winst.

Dat lijkt een no brainer, maar beleggen is zelden makkelijk. De vorige keer dat de Fed aan de monetaire rem trok, dat was in 2018, zakte de index tot slechts 11x de winst. De chipindustrie wordt momenteel geraakt door zowel een lagere vraag, een voorraadcorrectie, als een lager toegekende winst multiple.

Hoe beleggers hierop in moeten spelen, daarvoor verwijzen wij u naar de analyses van de Beleggersdesk bij IEX Premium.

Wall Street

Allicht aangestoken door het bull virus in Europa, deden de Amerikaanse financiële markten aardig mee met de koersrally. Echt groot nieuws ontbrak, later deze week komt de Amerikaanse cpi naar buiten.

Apple (+ 2,5%) lag gevraagd, volgens JPMorgan was er sprake van een indrukwekkende start van de verkopen van de nieuwste versies van de iPhone en Watches. De Amerikaanse consument geeft zich duidelijk niet zomaar gewonnen, al kampen ze in de VS niet met de hallucinant hoge energieprijzen waar Europa onder zucht.

En ook Bristol-Meyers Squibb (+ 6%) lag sterk gevraagd dankzij de goedkeuring van een middel tegen psoriasis. Een potentiële miljardenmarkt en de Beleggersdesk is een en ander niet ontgaan.

Na een kleine twee uur handel noteerde de Dow Jones op een plus van 0,8%, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq deed het relatief kalmpjes aan met een plus van 0,8%.

Rentes

Gezien de afgelopen dolle maanden op de internationale kapitaalmarktrentes was vandaag sprake van een relatieve rustdag. Hoewel, de Italiaanse tienjaarsrente maakte nog wel enige beweging van betekenis, omlaag wel te verstaan.



Bron: Reuters





Brede markt

De bredere markt bevatte weinig echte verrassingen vandaag. De VIX daalde licht, olie kon weer een beetje terrein terugwinnen, net als overigens de euro versus de Amerikaanse dollar en met risk on modus wordt bitcoin opnieuw omarmt.

Het Damrak

ArcelorMittal (+ 3,3%) profiteert net al veel andere cyclische én geshorte aandelen van een risk on rally.

(+ 3,3%) profiteert net al veel andere cyclische én geshorte aandelen van een risk on rally. ING Groep (+ 5,8%) is in enkele dagen tijd een kleine 10% gestegen dankzij stevige ECB-taal en oplopende rentes.

(+ 5,8%) is in enkele dagen tijd een kleine 10% gestegen dankzij stevige ECB-taal en oplopende rentes. Philips (+ 2,0%) wordt van alle kanten - juridisch - belaagd, maar een en anders lijkt inmiddels ruimschoots ingeprijsd. De IEX Beleggersdesk heeft ook een duidelijke mening over het aandeel .

(+ 2,0%) wordt van alle kanten - juridisch - belaagd, maar een en anders lijkt inmiddels ruimschoots ingeprijsd. De IEX Beleggersdesk heeft ook . Shell (+ 1,1%) deelde vandaag niet echt mee in de feestvreugde, maar was eerder ook amper gedaald en kijkt momenteel toch per saldo tegen een lagere olieprijs aan, al gold dat vandaag niet.

(+ 1,1%) deelde vandaag niet echt mee in de feestvreugde, maar was eerder ook amper gedaald en kijkt momenteel toch per saldo tegen een lagere olieprijs aan, al gold dat vandaag niet. Unibail (+ 3,4%) tracht in rap tempo zijn vastgoedportefeuille te verkleinen om de financiële positie te versterken. Een update van de Beleggersdesk .

(+ 3,4%) tracht in rap tempo zijn vastgoedportefeuille te verkleinen om de financiële positie te versterken. . Aperam (+ 4,1%) is sinds de start van 2022 ruwweg gehalveerd op basis van een - verwachte - recessie, maar kreeg vandaag een aardige lift van een terugkerend optimisme onder beleggers.

(+ 4,1%) is sinds de start van 2022 ruwweg gehalveerd op basis van een - verwachte - recessie, maar kreeg vandaag een aardige lift van een terugkerend optimisme onder beleggers. Basic Fit (+ 4,1%) staat in de top vijf van meest geshorte fondsen en zoals hierboven al aangegeven worden er momenteel wat shortposities afgebouwd.

(+ 4,1%) staat in de top vijf van meest geshorte fondsen en zoals hierboven al aangegeven worden er momenteel wat shortposities afgebouwd. Galapagos (+ 7,2%) is van de kooplijst gehaald bij Morgan Stanley eind vorige week, maar herstelt op deze risk on day prima.

(+ 7,2%) is van de kooplijst gehaald bij Morgan Stanley eind vorige week, maar herstelt op deze risk on day prima. Accsys (- 10,4%) worstelt met een vertraging bij de bouw van een nieuwe fabriek in Hull en wordt geraakt door hoge energiekosten.

(- 10,4%) worstelt met een vertraging bij de bouw van een nieuwe fabriek in Hull en wordt geraakt door hoge energiekosten. CM.com (+ 7,1%) blijft de gemoederen aardig bezig houden. Een uitgebreid interview met de ceo valt hier te lezen .

(+ 7,1%) blijft de gemoederen aardig bezig houden. Een uitgebreid interview met de ceo . Vastned (+ 5,7%) krijgt even een koersdoelhalvering van een zakenbank voor zijn kiezen (zie lager), maar indruk maakte een en ander niet op beleggers.

(+ 5,7%) krijgt even een koersdoelhalvering van een zakenbank voor zijn kiezen (zie lager), maar indruk maakte een en ander niet op beleggers. Op de lokale markt schoot Core Lab (+ 8,7%) omhoog.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Heineken: naar €116 van €114 en kopen - Deutsche Bank

Vastned: naar €18 van €35,50 en verkopen: Kempen & Co

AB InBev: naar €74 van €73 en kopen - Deutsche Bank

Agenda 13 september

08:00 Inflatie - Augustus def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - Juli (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - September (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Augustus (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Inflatie - Augustus (VS)