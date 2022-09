Nederlandse beurs rijp voor herstel

De AEX is technisch oversold geraakt, ofwel uitverkocht. Hierdoor ligt een tussentijds herstel op de loer, al zit een structurele stijging er waarschijnlijk nog niet in.

Aan de zijlijn van de markten hopen zich vele problemen op, waardoor beleggers met haast afscheid van hun stukken hebben genomen. Hierdoor is de AEX in korte tijd hard gedaald.

Tussen de intraday top rond 736,34 punten (gevormd op 4 augustus) en het low van 664,51 punten (de bodem van 5 september) ligt een daling van bijna 10%.

Volgens onze OBOS-indicatoren is de markt te hard gedaald, dus te ver op de muziek vooruit gelopen. De OBOS-indicator (Overbought/Oversold indicator) voorspelt thans een tussentijdse opleving. Wellicht dat het Europese rentebesluit en het commentaar daarbij van de ECB, van donderdag 8 september, de trigger hiervoor vormt.

Verkoopdruk boven de markt is opgedroogd

Beleggers zijn inmiddels in een verkoopmodus van hun stukken afgeraakt, de verkoopportefeuilles zijn leeg en er is niets meer te verkopen. Deze conditie impliceert doorgaans dat de verkoopdruk boven de markt is opgedroogd.

Anderzijds staan andere indicatoren nog op rood; er zijn weinig groene signalen te vinden.

Een tussentijdse opleving is waarschijnlijk, maar enkel als reactie op de forse daling. Een structurele stijging zit er waarschijnlijk nog niet in.

Deze tegenstrijdigheid geeft aan dat voorzichtigheid geboden is. In de 'campingrally 2022' waar ik kort geleden nog over sprak is de AEX ruim 16% opgeveerd tussen de bodem van eind juni rond 632,02 punten en het intraday high op 736,34 punten van 4 augustus. Deze campingrally lijkt vooralsnog gestrand in een stevige onweersbui.

Vandaag bekijk ik de OBOS-indicator van de Nederlandse beurs en de AEX-index. Op de eerste grafiek is de AEX afgebeeld, die gedurende de dag wordt geactualiseerd. Op tweede afbeelding hieronder zijn de twee plaatjes, van de AEX en de OBOS-indicator, in één grafiek gecombineerd.

AEX lijkt wat te stabiliseren

De Nederlandse beurs is in de recente forse daling enkele malen in de buurt van 664 punten steeds opgeveerd. Hierdoor ligt er nu steun op 664,51 punen (intradaylow van 5 september).

De AEX-index biedt weerstand rond 736,34 punten (gevormd op 4 augustus). Na een doorbraak onder de steun van 664,51 punen wordt 632,02 het volgende neerwaartse koersdoel.







De OBOS-indicator gaf in de afgelopen maanden een viertal keren een oversoldconditie aan bij waardes onder 20. Oversold wil zeggen dat de markt, soms slechts tijdelijk, uitverkocht raakt.

Beleggers zijn in een 'oversold'-modus, van hun stukken af gekomen, de verkoopportefeuilles zijn leeg en er is niets meer te verkopen. De verkoopdruk is dan volledig door de markt opgenomen.

Bij alle oversoldcondities in de afgelopen maanden (1,2 en 3) heeft de AEX steeds meerdere dagen nodig gehad om de bodem neer te zetten. Ook de huidige bodem (nr 4) is zich nu al zo'n anderhalve week aan het vormen.

OBOS-indicator nog niet gedraaid

Bij de meest recente koersval van de AEX (bodem 4) is de oversold-grens op de OBOS-indicator eveneens bereikt. Maar de indicator is nog niet opwaarts gedraaid.