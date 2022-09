Slotcall: Mercedes faalt niet alleen op Zandvoort

Als het bloed door de straten vloeit, moet mrn kopen. Dit was/ is zn beurs gezegde.

Ik heb het dan ook gedaan vandaag.



De beurs kijkt immers een jaar voorruit toch?

De vrede zal toch een keer uitbreken in de Ucraine.

Dan kunnen we weer up.

Nu kopen lijkt me.

We gaan het zien. Suc6 allen!