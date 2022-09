Slotcall: Mercedes faalt niet alleen op Zandvoort

De AEX sluit 0,6% in het rood en als we naar het nieuws kijken dan voelt dit aan als een morele winst. De headlines zijn immers niet om over naar huis te schrijven. Het belangrijkste nieuws is dat Rusland de gaspijpleiding naar Europa voor onbepaalde tijd sluit.

De Financial Times wist vandaag te melden dat het Kremlin alleen op andere gedachten is te brengen op het moment dat de EU zijn sancties tegen Rusland opheft. Dit lijkt mij een utopie. Kortom, het is te hopen dat we wederom een zachte winter krijgen.

Shell profiteert

De gasprijs zit dankzij het nieuws in de lift en dat komt een bedrijf als Shell (+1,6%) ten goede. Gas is immers goed voor circa de helft van de groepswinst. Het is dus niet zo vreemd dat het voormalige Koninklijke Olie met een plus van 41% YTD met afstand de grootste stijger is binnen de AEX.

Wat opvalt is dat de AEX de schade aanmerkelijk beter binnen de perken houdt dan bijvoorbeeld de DAX (-2,4%). Dit komt doordat er in de Duitse hoofdgraadmeter relatief veel industriebedrijven zitten.

Industriële ondernemingen zijn zeer afhankelijk van olie en gas dus gaan aandelen als Basf (-3,6%) en Mercedes (-6,8%) in de uitverkoop. Misschien speelt voor laatstgenoemde de nederlaag op Zandvoort ook een rol:). Je weet maar nooit.

ING

ING (-3,7%) behoort vandaag tot de grootste dalers binnen de AEX. Afgelopen vrijdag kwam de grootbank nabeurs met het bericht dat het een extra voorziening treft van €75 miljoen.

Toch lijkt mij dit niet de reden voor deze koersdaling. Voor het gehele jaar ramen we de nettowinst op €4,6 miljard, waarmee de totale impact van deze voorziening beperkt blijft tot maximaal 1,6%.

De markt maakt zich met name zorgen over de naderende recessie. ING heeft relatief veel exposure naar het bedrijfsleven, waardoor het extra gevoelig is voor de macro-economische ontwikkelingen.

Gelet op de ontwikkelingen op de energiemarkt zijn de vooruitzichten verder verslechterd. Wat dit voor impact heeft op het koersdoel van ING leest u in het onderstaande artikel.

Bpost

De aandelen van post- en pakketbezorgers liggen er dit jaar slecht bij. De transportkosten nemen als gevolg van de hogere energieprijzen fors toe, terwijl de omzet door de afbouw van de lockdownmaatregelen onder druk staat.

Het is dus niet zo gek dat zowel PostNL (-3,0%) als Bpost (-2,6%) dit jaar al met een winstwaarschuwing langskwamen. Wat opvalt, is dat Bpost de schade beter binnen de perken houdt dan PostNL

In het tweede kwartaal daalde het bedrijfsresultaat (ebit) van Bpost met 22,5%. PostNL rapporteerde een min van liefst 87%. Anderzijds presteerden de Nederlanders afgelopen jaar aanmerkelijk beter dan de Belgen.

Momenteel koerst Bpost tegen 6 keer de verwachte winst over 2022. PostNL is met een multiple van 7,8 een tikje duurder. Feit blijft dat beleggers beide aandelen een lage waardering geven.

Of de IEX-Beleggersdesk koopkansen ziet, leest u in het onderstaande artikel.

Bpost presteert ineens beter dan PostNL #bpost https://t.co/XV374p6QH4 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 5, 2022

Rentes

De rentes blijven maar oplopen. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt 3 basispunten tot 1,89%.

Nederland: +3 basispunten (1,89%)

Duitsland: +4 basispunten (1,56%)

Italië: +10 basispunten (3,93%)

Verenigd Koninkrijk: +2 basispunten (2,94%)

Verenigde Staten +1 basispunt (3,20%)

Brede markt

De AEX zakt 0,6% en presteert daarmee aanmerkelijk beter dan de overige Europese indices.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) blijft stabiel op 25,5 punten.

Wall Street noteert in de buurt van de slotstand van afgelopen vrijdag.

De euro stijgt 0,1% en noteert 0,993 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (+0,4%) zijn richtingloos.

Olie: WTI (+2,4%) en Brent (+2,5%) kruipen weer richting de $100.

Bitcoin (-0,2%) stabiliseert rond de $20.000.

Het Damrak

Philips (+2,9%) profiteert van een koersdoelverhoging van UBS. De zakenbank heeft het aandeel van de verkooplijst geschrapt en het koersdoel met €0,40 opwaarts bijgesteld tot €16,40.

(+2,9%) profiteert van een koersdoelverhoging van UBS. De zakenbank heeft het aandeel van de verkooplijst geschrapt en het koersdoel met €0,40 opwaarts bijgesteld tot €16,40. Cyclische aandelen krijgen het vandaag zwaar te verduren op het Damrak. Signify (-3,2%), Akzo Nobel (-3,7%), Besi (-2,7%) en ING (-3,7%) zijn hiervan het voorbeeld.

(-3,2%), (-3,7%), (-2,7%) en (-3,7%) zijn hiervan het voorbeeld. Just Eat Takeaway (-4,0%) staat alweer ruim onder het niveau van voor de verkoop van iFoods.

(-4,0%) staat alweer ruim onder het niveau van voor de verkoop van iFoods. Defensieve havens als Wolters Kluwer (+0,7%) en KPN (-0,3%) blijven daarentegen goed liggen.

(+0,7%) en (-0,3%) blijven daarentegen goed liggen. Basic-Fit (-4,4%) is de afgelopen twee weken ruim 20% in koers gedaald. Dat notabene zonder bedrijfsnieuws. Het toont aan hoe slecht het sentiment momenteel is onder groeiaandelen.

(-4,4%) is de afgelopen twee weken ruim 20% in koers gedaald. Dat notabene zonder bedrijfsnieuws. Het toont aan hoe slecht het sentiment momenteel is onder groeiaandelen. Alleen Alfen (-1,0%) ontspringt dit jaar de dans, maar de groeicijfers zijn ook wel extreem sterk.

(-1,0%) ontspringt dit jaar de dans, maar de groeicijfers zijn ook wel extreem sterk. Nog zo'n dag en PostNL (-3,0%) duikt onder de €2.

(-3,0%) duikt onder de €2. Ebusco (-5,4%) ontvangt een verkoopadvies van ABN Amro. Een relatief klein aandeel gaat dan extra hard omlaag.

(-5,4%) ontvangt een verkoopadvies van ABN Amro. Een relatief klein aandeel gaat dan extra hard omlaag. Pharming (-6,5%) krijgt ook rake klappen te verwerken vandaag. Ik sluit niet uit dat een aantal partijen van de gelegenheid gebruik maakt om winst te nemen. Het handelsvolume van 19 miljoen stukjes is drie keer zo hoog als gemiddeld.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Corbion: naar €32 van €36 en houden - Berenberg

CTP: naar €17 van €21 en kopen - Morgan Stanley

Ebusco: starten met verkopen en €15 - ABN Amro

Philips: naar houden van verkopen en naar €16,40 van €16 - UBS

Agenda: Dinsdag 6 september