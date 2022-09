Slotcall: AEX sluit fors hoger, goed nieuws vanuit de energiemarkt

De G7 is van plan om met een prijsplafond te komen voor Russische olie. Alle EU-lidstaten zullen hier overigens wel unaniem mee in moeten stemmen en dat kon nog wel eens lastig verhaal worden met landen als Hongarije.

Los daarvan geldt dat als dit louter door de G7 wordt ingevoerd, de effectiviteit verwaarloosbaar zal zijn, if any, aangezien Rusland meer dan genoeg afzetmogelijkheden heeft buiten de G7.

We zullen eerdaags nog eens apart stil staan bij het nut van prijsplafonds in zijn algemeen. Spoiler alert: Dit leidt niet zelden tot meer schaarste.

Damrak

De Amerikaanse werkloosheidscijfers werden per saldo positief ontvangen en dat vormde een voedingsbodem voor een dag van koersherstel. Het herstel werd zelfs breed gedragen, maar dat mocht ook wel na een aantal rode handelssessies.

Binnen de AEX ging het cyclische ArcelorMittal aan kop samen met ASMI, op de voet gevolgd door de overige chippers. Echt defensieve fondsen als KPN, RELX en Wolters Kluwer deden weinig verrassend niet aan het koersfeestje mee.

Bij de AMX kon Aperam een aardige herstelbeweging laten zien, evenals ABN Amro en InPost. Binnen de AScX tot slot prijkten Ebusco en - opnieuw - Pharming bovenaan het lijstje winnaars.

Al met al kon het Damrak een rode beursweek afsluiten met een positieve vrijdag. De index sloot op een stand van 678,57 punten en schreef daarmee vandaag 1,7% bij.

Op weekbasis ziet het er voor zowel de AEX als de AMX toch een stukje minder gunstig uit:

Dan nog even dit

De huidige gespannen situatie op de energiemarkten is ronduit zorgelijk. Het aantal bedrijven en consumenten dat simpelweg niet is staat zal zijn de explosief gestegen energierekening te betalen, stijgt hard.

Toch zagen wij deze week een eerste, voorzichtig lichtpuntje verschijnen. hoewel het nog (veel) te vroeg is om van een omslag te spreken, maakt onderstaande grafiek nog eens pijnlijk duidelijk wat voor ronduit absurde prijsbewegingen er momenteel plaats vinden op de energiemarkten:





Power Price Bubble continues to deflate. German 1y power price drops another 7%, now down 49% from ATH. pic.twitter.com/9syZEmGyRm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 1, 2022

Baidu

De Chinese techgigant Baidu klimt als eerste uit het dal waarin de meeste Chinese techfondsen zich bevonden en dat is een goed teken. Het concern presteerde vooral sterk bij de cloud-activiteiten en autonoom rijden. Een uitgebreide update bij IEX Premium verschaft een helder plaatje:





Carrefour

De Franse supermarktketen Carrefour wist in alle kernlanden marktaandeel te winnen, maar beleggers lijken niet geheel overtuigd. De winstgevendheid staat onder druk en ook Carrefour zal in het najaar met een strategie-update komen:





Credit Suisse

De ooit zo toonaangevende Zwitserse bank Credit Suisse verkeert in zwaar weer. De bank schreef dieprode cijfers over het eerste halfjaar en zal snel zijn strategie om moeten gooien. Beleggers zullen nog tot eind oktober moeten wachten op concrete stappen, maar een flink verwaterende emissie lijkt onafwendbaar:





Credit Suisse staat met zijn rug tegen de muur #CreditSuisseGroup https://t.co/zBQ2eHiJuF — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 2, 2022

Historische tijden

De meeste beleggers hebben hun focus vooral op aandelen, maar hoewel het sentiment op de aandelenmarkten - wederom - niet bijster positief is, vergaat het obligatiebeleggers nog minder goed.

Mondiaal zijn obligatiebeleggers geconfronteerd met een afkalving van de waarde van hun obligaties van 20%. Wellicht geen daling waar een aandelenbezitter wakker van ligt, maar voor de obligatiemarkten zijn dit ongekende dalingen. Historische tijden zeker, een dergelijk verlies is nooit eerder voorgekomen.



Bron: Reuters





De ferme taal van centrale banken, onder aanvoering van de Fed, heeft ertoe geleid dat het aantal shortposities op obligaties in rap tempo oploopt. De markt rekent duidelijk op nog lagere obligatiekoersen, ondanks de historisch grote daling tot nu toe.

Interessant genoeg doet de Amerikaanse obligatiemarkt het aanmerkelijk beter dan de rest van de wereld. Alllicht beter gesteld: minder slecht:



Bron: Reuters





Of dit ook zo blijft, is twijfelachtig. Immers, de Fed zal - als het goed is - serieus werk gaan maken van quantitative tightening. De Amerikaanse centrale bank zal vanaf september maandelijks zijn balans met $95 miljard afbouwen. En dat betekent meer aanbod van staatsobligaties.

Wall Street

De Amerikaanse werkloosheidscijfers pakten per saldo iets hoger uit dan verwacht, maar gaven geen aanleiding voor de financiële markten om in de stress te schieten. Mogelijk dat het licht oplopende werkloosheidspercentage, naar 3,7% van 3,5%, voor enige ontspanning zorgde.

De grote drie indices konden in de VS na een kleine twee uur handel circa 1% koerswinst bijschrijven.

Rentes

Weinig spektakel op de internationale kapitaalmarkten vandaag. De rentes komen iets af, maar wij zouden daar niet teveel aan aflezen.

Tienjaarsrente Nederland 1,82% (min zeven basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 1,50% (min 6 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 3,84% (min 11 basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,21% (min 6 basispunten)

Brede markt

De financiële markten zijn momenteel bovengemiddeld grillig. De waan van de dag regeert en een echt duidelijke richting ontbreekt. Vandaag veel mooie plussen, maar dit wel na een ronduit slechte week.

De koerssprong van de Duitse beurs mocht er zijn vandaag, maar die heeft het de afgelopen periode als gevolg van de energiecrisis ook extra zwaar gehad.

Het Damrak

ASMI (+ 4,8%) bleek vandaag de sterkste van de drie chippers, maar alle drie de in de AEX opgenomen chipfondsen wonnen stevig.

(+ 4,8%) bleek vandaag de sterkste van de drie chippers, maar alle drie de in de AEX opgenomen chipfondsen wonnen stevig. ArcelorMittal (+ 4,3%) kon een aardige koerswinst bijschrijven, vooral op dat ongrijpbare 'sentiment' van de markt.

(+ 4,3%) kon een aardige koerswinst bijschrijven, vooral op dat ongrijpbare 'sentiment' van de markt. Philips (+ 0,8%) kon maar mondjesmaat profiteren van het gunstige sentiment. Het aandeel wordt uit de EuroStoxx 50 verwijderd.

(+ 0,8%) kon maar mondjesmaat profiteren van het gunstige sentiment. Het aandeel wordt uit de EuroStoxx 50 verwijderd. UMG (+ 0,5%) ligt er al geruime tijd zwakjes bij en kon ook vandaag koersmatig geen potten breken. De Beleggersdesk is ook niet echt fan van het fonds.

(+ 0,5%) ligt er al geruime tijd zwakjes bij en kon ook vandaag koersmatig geen potten breken. De Beleggersdesk is ook niet echt fan van het fonds. Aperam (+ 2,8%) kon net als AM een aardige winst bijschrijven vandaag, maar behoort dit jaar wel tot de achterblijvers.

(+ 2,8%) kon net als AM een aardige winst bijschrijven vandaag, maar behoort dit jaar wel tot de achterblijvers. InPost (+ 6,2%) profiteert voor de tweede dag op rij van de sterk meevallende H1-cijfers waarbij vooral de erg hoge groei tot de verbeelding sprak.

(+ 6,2%) profiteert voor de tweede dag op rij van de sterk meevallende H1-cijfers waarbij vooral de erg hoge groei tot de verbeelding sprak. Ebusco (+ 2,4%) blijft een beetje een speelbal van het sentiment.

(+ 2,4%) blijft een beetje een speelbal van het sentiment. Pharming (+ 7,1%) is en blijft in trek bij beleggers in aanloop naar goed- of afkeuring van leniolisib.

(+ 7,1%) is en blijft in trek bij beleggers in aanloop naar goed- of afkeuring van leniolisib. Op de lokale markt leidt het aandeel Ajax (+ 1,2%) toch een wat sluimerend bestaan

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Ahold: naar €33 van €32 en kopen - Credit Suisse

Signify: naar €43 van €53 en naar kopen van houden - JPMorgan

Inpost: naar €10,20 van €9,60 en kopen JPMorgan

Accsys: naar €1,25 van €1,90 en houden - ABN Amro

Basic Fit: initial coverage houden met koersdoel €47 - Citi Research

Agenda 05 september

00:00 Bijeenkomst OPEC+

02:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Chi)

00:30 Industriële bestellingen Japan Services PMI Japan

07:50 Industriële bestellingen Frankrijk Services PMI Frankrijk

07:55 Industriële bestellingen PMI Duitsland - Services PMI Duitsland

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (VK)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juli (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Bel)

15:30 Wall Street gesloten op Labor Day