Dé ETF om mee te beginnen

Ook als is een ETF in de basis een simpel product, veel beginnende beleggers haken toch vaak af als er daadwerkelijk een ETF uitgekozen en gekocht moet worden. Dit komt met name door een aantal ingewikkelde termen. Over het algemeen worden deze eerst uitgelegd (waarna nog meer beleggers afhaken), maar in dit artikel draaien we het om. We laten u zonder omwegen een goede, eerste ETF zien waarmee u direct aan de slag kunt.

ETF's horen in alle portefeuilles thuis

De voordelen van ETF’s zijn inmiddels bij een breed publiek bekend: met een ETF kunt u bij wijze van spreken met één druk op de knop tegen lage kosten beleggen in een breed gespreid mandje van aandelen. Bijkomend voordeel is dat op langere termijn het rendement van een ETF hoger is dan van vrijwel alle vergelijkbare beleggingsfondsen en hedgefondsen (met name vanwege de lagere kosten).

Bij IEX zijn we daarom van mening dat ETF’s onderdeel zouden moeten zijn van de portefeuille van vrijwel elke belegger, zeker van de beginnende belegger.

Toch is het juist voor die beginnende belegger, die beleggen aanvankelijk ongeveer even leuk vindt als een bezoek aan de tandarts, niet makkelijk om met ETF’s te slag te gaan. Nadat de angst voor de afkorting ETF is overwonnen en de werking ongeveer wordt begrepen, lopen ze vaak vast op een aantal onaangename vervolgvragen, zoals:

“Wil je een accumulerende (dividenden worden herbelegd) of een distribuerende ETF?”

“Wil je een thema ETF, een index-ETF of een ETF op obligaties?”

“Wil je een fysieke of een synthetische ETF?”

“Wil je vooral in Amerikaanse, Europese en juist Aziatische aandelen belegd zijn?”

En dan kom je ook nog vaak nare afkortingen tegen zoals UCITS en TER. Het vooruitzicht van nog meer huiswerk heeft vaak tot gevolg dat het hele ETF-project uitgesteld wordt. En van uitstel…

... maar met welke zit ik goed?

Om deze belegger op weg te helpen tot er voldoende kennis is vergaard om een meer nauwkeurige selectie te maken ga ik u nu zonder enige uitleg gewoon een goede ETF meegeven waarmee u direct aan de slag kunt en die in zijn eentje een goede basis kan zijn voor een beleggingsportefeuille.

De iShares Core MSCI World UCITS ETF!

Met deze ETF belegt u in de MSCI World Index; een mandje van de grootste aandelen (~1500) genoteerd in ontwikkelde markten wereldwijd. Klik hier voor meer info over deze index.

Het gemiddelde rendement van deze ETF sinds de introductie op 25 september 2009 is 9,27% op jaarbasis, versus 9,34% rendement op de index zelf (dat verschil wordt de tracking error genoemd, dan weet u dat alvast).

Wat zijn de kosten en risico's?

Op deze pagina vindt u alle belangrijke info over de ETF. Laat u niet door de hoeveelheid informatie afschrikken, maar u moet wel minimaal bekend zijn met de kosten en risico's.

Het belangrijkste risico bij deze ETF is dat de aandelen uit deze index minder waard worden, theoretisch kan dit zelfs nul worden.

De kosten van het product (bij ETF’s heet dat de TER, de total expense ratio) bedragen 0,20% op jaarbasis. Daar komen de kosten van uw bank of broker nog bij, hoewel u bij een aantal banken/brokers tegenwoordig zonder kosten in ETF’s kunt handelen.

Hoe koop ik een ETF?

De ISIN-code waarmee u de ETF eenvoudig bij uw bank of broker kunt vinden is IE00B4L5Y983 (door deze te kopiëren en in een zoekvenster te plakken).

Uiteraard moet u zich uiteindelijk wel in de alle begrippen verdiepen, maar als u met deze ETF begint (met een klein bedrag dat u de komende tijd kan missen), en de kosten, basiswerking en risico's begrijpt dan bent u in ieder geval aan boord.

Voor verdere verdieping kunt u terecht bij de educatiepagina's van banken en brokers zoals deze bij ABN Amro, ING, DEGIRO, Lynx en Saxobank. Ook ETF-aanbieders zelf, zoals VanEck, bieden over het algemeen goede educatie.

In onze nieuwe BeleggersBootcamp podcast-serie voor beginnende beleggers komen ETF's ook uitgebreid aan bod, deel 1 kunt u hier beluisteren.

Daarna kunt u in de wondere wereld van ETF's terecht en in vrijwel elk denkbaar thema van Space Innovators tot Cannabis op zoek gaan naar kansen, veel succes!

Waarom deze ETF?

Voor de geïnteresseerden, om tot de iShares Core MSCI World UCITS ETF te komen zocht ik een ETF op basis van de volgende criteria/overwegingen:

Spreiding: veel aandelen en over meerdere regio’s

Dividend: herbelegd

TER: laag

Tracking error: laag

Liquiditeit en AUM: groot

Verkrijgbaarheid bij (de meeste) banken en brokers

Goede informatie beschikbaar

Goed rendement over lange tijd (ook al bieden rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst).

Valuta: USD heeft bij mij de voorkeur boven valuta hedged.

Structuur: fysiek (vind ik niet cruciaal, maar synthetisch wordt vaak eng gevonden)

De MSCI World is behoorlijk overwogen in de Verenigde Staten en opkomende markten ontbreken, maar gezien het internationale karakter van deze bedrijven en de extra risico’s van opkomende markten vind ik dat als je maar één ETF koopt geen probleem. Als u wel graag opkomende markten er bij wilt kunt u de naar de iShares MSCI ACWI ETF kijken. (Het rendement hiervan was tot nu toe lager dan bij de iShares Core MSCI World UCITS ETF, maar zoals bekend zegt dat niets over de toekomst).

Andere eveneens goede kandidaten voor een eerste ETF zijn:

Opmerkingen en suggesties zijn welkom!