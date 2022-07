Slotcall: AEX toont veerkracht, ForFarmers winstwaarschuwt positief

Een sterk meevallend banenrapport in de VS leidde aanvankelijk tot lagere koersen. Enige ontspanning (lees: minder banengroei) is momenteel welkom met het oog op de Fed en inflatie.

In tweede instantie namen de financiële markten het toch want positiever op, want het neemt weer wat angst weg omtrent die andere zorg: recessie. Beleggen is en blijft leuk, maar soms toch ook best lastig.

Damrak

Er was de hele dag sprake van een relatief rustige, prijshoudende handel op het Damrak. Rond 14:30 uur bij het uitkomen van het Amerikaanse banenrapport dook de AEX kortstondig in het rood, maar krabbelde nadien weer op. Een goed teken, de markt toont toch veerkracht en dat is meer dan welkom uiteraard.

Bij de stijgers en dalers noteerde veevoederproducent ForFarmers fier aan kop, met enige afstand gevolgd door Kendrion. Bij de dalers moest Prosus nu toch een stapje terugdoen na een aantal sterke handelssessies. Ook Fastned, gisteren een stevige winst, leverde dit vandaag deels weer in.

De AEX sloot 0,4% hoger af op 674,22 punten.

Uniper aan het staatsinfuus

Buiten de landsgrenzen werd bekend dat energiereus Uniper zoals verwacht noodsteun heeft aangevraagd bij de Duitse overheid. Het concern verwacht dit jaar op een verlies af te stevenen van circa €10 miljard. Uniper zal beslist niet de laatste zijn die noodgedwongen voor staatssteun moet aankloppen.

Beleggers doen er goed aan de ontwikkelingen op de energiemarkten niet uit het oog te verliezen. Wij hebben een flink deel van onze welvaart te danken aan een stabiele en relatief goedkope energie. Dat is voorlopig niet langer het geval en een snelle oplossing dient zich evenmin aan.

ForFarmers

Eindelijk eens goed nieuws van veevoederbedrijf ForFarmers. Waar eerder werd gerekend op een duidelijk lagere Ebitda, heeft het concern nu laten weten dat H1 juist licht hoger zal uitvallen.

Het lukt ForFarmers sneller dan gedacht om de prijsstijgingen door te berekenen.





Tesla

De autobouwer is volgens de jongste analyse van de Beleggersdesk 'back on track.'





Wall Street

In de VS waren beleggers aanvankelijk evenmin goed te spreken over de sterke cijfers van de Amerikaanse arbeidsmarkt, maar ook hier gold in tweede instantie dat het glas halfvol was.

De Nasdaq (+ 0,5%) vervolgde het al eerder ingeslagen herstelpad in tweede instantie en trok de S&P 500 (+ 0,0%) en Dow Jones (+ 0,3%) met zich mee, al bleven de winsten beperkt. Dissonant was Twitter: de kans dat Elon Musk zijn overnamepoging door zal zetten, wordt met de dag kleiner.

Rentes

De rentes op de meeste kapitaalmarkten lopen weer enkele basispunten op, maar wij zouden daar niet al teveel uit aflezen. Wel is de rente in de VS duidelijk weer tot boven de 3% geklommen, maar ook dat kan maandag alweer anders zijn.

Tienjaarsrente Nederland: 1,68%

Tienjaarsrente Duitsland: 1,34%

Tienjaarsrente Italië: 3,36%

Tienjaarsrente VS: 3,1%





Brede markt

De bredere markt oogt licht bullish. De meeste indices sprokkelen er toch weer wat tienden van een procent bij. Bitcoin neemt wat meer afstand van de $20k en olie wordt 'gewoon' weer duurder.

Toch even een dingetje: pariteit dreigt tussen de euro en Amerikaanse dollar en dat is overwegend een onwelkome ontwikkeling.

Het Damrak

Aegon (+ 2,7%) herstelt verder, wellicht deels gedragen door de weer wat oplopende rentes.

(+ 2,7%) herstelt verder, wellicht deels gedragen door de weer wat oplopende rentes. Just Eat Takeaway (+ 0,7%) pakte in de slotveiling toch nog een winstje mee en houdt de stijging van eerder deze week goed vast.

(+ 0,7%) pakte in de slotveiling toch nog een winstje mee en houdt de stijging van eerder deze week goed vast. ING Groep (+ 2,0%) voert binnen de Nederlandse banken de lijst aan met de grootste dagwinst. Maandag komt de bank met een pre-earnings note. We zijn benieuwd.

(+ 2,0%) voert binnen de Nederlandse banken de lijst aan met de grootste dagwinst. Maandag komt de bank met een pre-earnings note. We zijn benieuwd. Philips (+ 3,7%) deed gister niet lekker met de markt mee, maar maakt vandaag een stevige inhaalslag.

(+ 3,7%) deed gister niet lekker met de markt mee, maar maakt vandaag een stevige inhaalslag. Prosus (- 5,5%) moet na de forse winsten eerder deze maand nu toch een wat steviger stap terug doen.

(- 5,5%) moet na de forse winsten eerder deze maand nu toch een wat steviger stap terug doen. Unibail (+ 3,8%) geldt vandaag als sterkste stijger binnen een goedgemutste vastgoedsector.

(+ 3,8%) geldt vandaag als sterkste stijger binnen een goedgemutste vastgoedsector. Aalberts (+ 2,3%) is minder cyclisch dan de markt veronderstelt en heeft volgens de Beleggersdesk aardig wat herstelpotentieel.

(+ 2,3%) is minder cyclisch dan de markt veronderstelt en heeft volgens de Beleggersdesk aardig wat herstelpotentieel. TKH (+ 2,0%) geldt ook als relatief cyclisch, maar de markt ziet het wel erg somber in bij dit solide techbedrijf

(+ 2,0%) geldt ook als relatief cyclisch, maar de markt ziet het wel erg somber in bij dit solide techbedrijf B&S Group (+ 2,8%) laat een weinig overtuigend koersherstel zijn. Wanneer vindt de grootaandeelhouder het wel welletjes op het Damrak?

(+ 2,8%) laat een weinig overtuigend koersherstel zijn. Wanneer vindt de grootaandeelhouder het wel welletjes op het Damrak? ForFarmers (+ 21,1%) kwam met een positieve winstwaarschuwing en wordt daarvoor rijkelijk beloond.



(+ 21,1%) kwam met een positieve winstwaarschuwing en wordt daarvoor rijkelijk beloond. Kendrion (+ 11,6%) won eveneens fors, concreet nieuws hebben wij niet kunnen vinden. Ter nuancering, de handelsomzet was als vanouds erg bescheiden.

(+ 11,6%) won eveneens fors, concreet nieuws hebben wij niet kunnen vinden. Ter nuancering, de handelsomzet was als vanouds erg bescheiden. Op de lokale markt mocht de sympathieke, eeuwenoude uitgever Brill (+ 3,3%)een aardige winst bijschrijven.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Aperam: naar €50 van €51 en kopen - Morgan Stanley

Shell: naar £26,50 van £25,50 en kopen - UBS

Shell: naar £31 van £30 en kopen - RBC

AF-KLM: naar €1,20 van €1,30 en houden - HSBC

Netflix: naar $275 van $295 en kopen - Citi Research

Agenda 11 juli

00:00 Voorbeurs notering ex-dividend (Amsterdam) JDE Peet's N.V

00:00 Voorbeurs notering ex-dividend Holland Colours NV

00:00 Industriële Productie België - May 2022 Belgie

00:00 Pre-earnings note ING