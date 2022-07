Voorbeurs: meevaller uit China

Hoewel de voorbeurshandel altijd bijzonder dun is, lijken we in Europa circa 0,6% hoger te openen. Wat meehelpt, is dat de futures in de VS in positieve zijn zijn gedraaid.

Gisteren waren de voortekenen dat Wall Street vandaag in het rood zou openen, maar vanochtend staan er plussen van circa 0,5% op het bord. Zoals gezegd wordt er in de vroege ochtenduren nauwelijks gehandeld, waardoor er maar iets hoeft te gebeuren en het beeld er ineens heel anders uitziet.

Meevallende Chinese inkoopmanagersindex

De draai kent twee oorzaken. Allereerst meldde het Chinese staatspersbureau dat de Amerikaanse Minister van Financiën Janet Yellen en de Chinese vicepremier Lui He met elkaar gesprekken voeren over een mogelijke verlaging van de Amerikaanse invoertarieven van Chinese goederen.

Ten tweede viel de Chinese inkoopmanagersindex voor de industrie fors mee. Er kwam vanochtend een stand van 54,5 uit de bus daar waar de markt rekende op slechts 49,7.

Kortom, het werd stevige groei daar waar analisten uitgingen van lichte krimp. Een mooie meevaller al blijft het wel een Chinees cijfer. Verder zeggen we er maar niets over.

Winstwaarschuwingseizoen in volle gang

Het is vooral wachten op de nodige winstwaarschuwingen. De laatste weken voor de start van het cijferseizoen is steevast de periode waar bedrijven met een winstalarm komen.

Het blijft altijd speculeren wel bedrijf weleens aan de beurt kan komen. De voornaamste kandidaat is Philips, omdat het bedrijf in de eerste maanden van dit jaar met afstand niet wist te voldoen aan de margedoelstellingen voor dit jaar, maar deze toch intact hield.

Dit in combinatie met het feit dat het langer duurt om de slaapapneu-apparaten te repareren, gaat er vermoedelijk toe leiden dat het bedrijf zijn outlook moet verlagen. Ik ben niet de enige die hiervoor vreest, want het aandeel staat deze maand in het floplijstje van professionele beleggers.

Ook Unilever een kandidaat

Ook voor Unilever wordt het lastig. Door de fors gestegen energieprijzen keldert de koopkracht van de consument. Waar gaat hij ten tijden van economische tegenspoed dan op bezuinigen? Juist, de A-merken, en laat dit nou net de business van Unilever zijn.

Het bedrijf heeft overigens al eerder aangegeven moeite te hebben met het doorberekenen van de gestegen kosten. Op het moment dat de vraag dan ook tegenvalt, gaat het concern dit merken in zijn winstgevendheid.

De belangrijkste vraag is in hoeverre de markt dit al heeft ingeprijsd. Op het moment dat het allemaal blijkt mee te vallen, kan de koers ook zomaar fors omhoog. Al met al valt de koersdaling van 6% mij dit jaar nog mee.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er nog niet.

De AFM meldt deze shorts: Wat mij opvalt, is dat de hoeveelheid uitstaande shorts ten opzichte van begin dit jaar fors is teruggelopen. Alleen het aandeel Philips wordt significant meer geshort. Maar goed, daar is natuurlijk een reden voor.

Wereldhave: 7,91%

Just Eat Takeaway: 6,85% (+0,23%)

PostNL: 4,94% (-0,05%)

Signify: 2,64%

CM.com: 2,58%

SBM Offshore: 2,31%

Philips: 2,19%

Basic-Fit: 2,11% (+0,11%)

Unibail Rodamco: 1,90%

Aperam: 1,89%

TomTom: 1,88%

Alfen 1,78%

Air France-KLM: 1,66%

AMG: 1,38%

Fugro: 1,32% (+0,21%)

Agenda

Vandaag staan er de nodige inkoopmanagersindices over de dienstensector op het programma. De verwachting is dat er nog altijd sprake is van expansie. Op het moment dat de cijfers fors hoger uitkomen dan verwacht, verwacht ik met name beweging op de rentemarkt.

Anderzijds ligt het meer voor de hand dat de cijfers de komende tijd zullen afzwakken. De beurzen prijzen immers al een recessie in. Dit is ook waarom we de rentes de laatste dagen fors hebben zien dalen. Ten tijde van economische neergang is het immers gebruikelijk dat centrale bankiers hun voet weer van de rem afhalen.

Dinsdag 5 juli Consensus

China Caixin service PMI jun Frankrijk services PMI jun 54,4 Duitsland services PMI jun 52,4 icon waarschuwing EU services PMI jun 52,8 VK services PMI jun 53,4 VS Fabrieksorders mei +0,5% MoM

Nu nog even dit

Dit helpt dus ook niet echt

Barclays said any rollback of US tariffs on Chinese goods will have only a modest impact on US inflation and the yuan https://t.co/F9D1z9B3pN — Bloomberg (@business) July 5, 2022

Gelet op het gure beursklimaat is het niet zo gek dat beleggers even voorzichtig zijn met een investering in tech-startups.

The European Union wants to increase the number of deep tech startups in Europe by attracting $47 billion in private money and making it easier for founders to keep control of a firm once it goes public https://t.co/56ageuKQRe — Bloomberg (@business) July 5, 2022

Het is misschien oud nieuws, maar het toont aan hoe slecht het beursklimaat momenteel is.

Worst US 60/40 portfolio returns through June... pic.twitter.com/79h1dAgMtS — Charlie Bilello (@charliebilello) July 1, 2022

De beurs kan nu goedkoop genoemd worden. Tenminste als analisten hun verwachtingen niet ernstig neerwaarts bijstellen.

Ojee.

Oil and gas workers are on strike in Norway, and it's escalating Europe's natural-gas crisis a week before a key pipeline with Russia shuts for maintenance https://t.co/XLPXrCeTHC — Business Insider (@BusinessInsider) July 5, 2022

Veel plezier en succes.