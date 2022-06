Ligt er een giga koopkans op de loer?

Op basis van het huidige technische plaatje zou de AEX een gigantische koopkans in de steigers moeten zetten. Plaats delict: De perfecte pullback tot aan de steun 632,12: Kan het Buy the dips- scenario al afgestoft worden?

In deze column bekijk ik de volgende onderwerpen:

Waarom is het niveau van 632,12 punten zo belangrijk?

Is de recente dip van de AEX koopwaardig?

Volgende week vrijdag is het eindelijk zover: op 1 juli kunt u deelnemen aan de IEX Beleggersdag in Bussum. Ik bespreek Cash is King, er komen giga koopkansen

AEX naar 1000 punten-scenario komt weer bovendrijven

Nu instappen?

Moet je nu kopen of juist niet en welke beleggingen worden weer interessant?

De financiële markten staan in brand. Alle beleggingscategorieen, aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en crypto's gaan door het putje. Beleggers zoeken naarstig naar kansen.

De IEX Beleggersdag op 1 juli in Bussum komt in dit opzicht als geroepen. De top van de Nederlandse beleggingswereld geeft dan acte de presence, met tal van workshops en seminars.

Lunchseminar 'Cash is King, er komen gigakoopkansen'

Uiteraard ben ik ook die dag actief. Ten eerste geef ik het lunchseminar 'Cash is King, er komen gigakoopkansen'. Verder neem ik later op de dag deel aan de paneldiscussie, waar tal van experts aanwezig zijn.

Ik nodig u hierbij van harte uit voor de IEX Beleggersdag op 1 juli a.s.

Hier vindt u het programma van de Beleggersdag.



Wie tijdig een kaartje koopt kan profiteren van een aantrekkelijke vroegboekkorting.

Dubbele pullback biedt koopkansen

In het afgelopen halfjaar is de AEX fors gedaald. Hiermee heeft de index, een dip van +20% achter de rug.

Naar mijn bescheiden mening heeft de AEX technisch een dubbele pullback gevormd. Want in de recente dip is niet alleen top B (van begin 2020 rond 632,12 punten) getest, maar ook de trendlijn A'-B' over de toppen van 2001 en 2020.

De vette blauwe lijn A'-B' markeert dus een weerstandsbarrière van bijna 20 jaar. Top A is in 2001 door het intraday high van september 2000 rond 703,18 punten gevormd

Bij bewezen steun boven de lijn A'-B zou de Nederlandse beurs in potentie weer koopwaardig worden. Alerte beleggers zouden nu hun liquiditeiten kunnen klaarleggen. Uiteraard kom ik hier de volgende week 1 juli op de IEX Beleggersdag op terug, in mijn lunchseminar en in de paneldiscussie.

De term pullback klink ingewikkeld, maar is in feite heel simpel. Het betekent dat je, in een lange termijn bullmarkt, vooral op correcties instapt. Zie ook uitleg van het pullback principe met een paar voorbeeldgrafieken onderaan dit blog.

AEX naar 1000 punten

Het voordeel hiervan is dat je niet als een dolle stier achter de markt aanloopt. Je koopt dus op de zwakte. U herinnert zich mijn oude uitspraak 'Buy the Dips' vast nog wel. Bij bewezen steun op 632 punten wordt ook het AEX naar 1000 punten-scenario weer mogelijk.

Dit laaatste staat overigens haaks op mijn stelling van afgelopen week dat het herstel van de AEX beperkt zal zijn. Maar dat gold voor de korte termijn. AEX naar 1000 punten was een lange termijn koersdoel uit 2017 voor halverwege dit decennium.

Tijdens mijn optredens op de IEX Beleggersdag zal ik mijn visie geven volgens de pullback-methode. Hieronder, op de eerste AEX grafiek vanaf 2018, is de pullback tot aan de top van 632 punten van begin 2020 goed te zien.

Op de tweede AEX grafiek vanaf 1984 is de pullback tot aan de toppenlijn A'-B' van vanaf 2000 goed te zien.

Op de eerste grafiek heeft de AEX haar top rond 632,12 punten van februari 2020 op een haar na getest. Het laagste intraday low van de afgelopen week lag rond 632,02 punten.

Hieronder leg ik de pullback uit.

I: Uitleg Pullback in een uptrend

Van een geldige pullback in een uptrend is onder de volgende voorwaarden sprake:

Op bovenstaande voorbeeldgrafiek breekt de koers boven een vorige horde (top a), wat een koopsignaal genereert.

De markt vormt daarna een hogere top, waarna lichte winstnemingen optreden.

Indien de koers daarna terugvalt (bij bodem 3) moet die daling op of boven die voorgaande top a opgevangen worden. De volgende AEX-bodem moet dus op of boven 632,12 punten liggen.

Als bodem 3 ook binnen de uptrend ligt, is er sprake van een 'dubbele' pullback

Het aanvankelijk korte termijn koopsignaal (de uitbraak boven 750 punten) wordt voltooid indien vervolgens de laatste top wordt gebroken. Op de AEX ligt die horde rond 829punten.

Op onderstaande grafiek is deze pullback zichtbaar in de recente daling naar top B. De rode parabolische lijn markeert de onderkant van de bullmarkt

II: Uitleg Pullback na een vlakke trading range

Van een geldige pullback na een vlakke trading range is onder de volgende voorwaarden sprake: