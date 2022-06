Europa oogt technisch sterker

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar gekrompen ten opzichte van eind 2021. Mocht de grootste economie ter wereld ook dit kwartaal krimpen, dan zal er sprake zijn van een recessie.

In Europa is er vooralsnog geen sprake van economische krimp en oogt het economisch beeld dan ook wat minder negatief. Dit verschil wordt weerspiegeld in het koersverloop van de betreffende aandelenbeurzen.

In Europa is de daling van mei opgevangen boven de dieptepunten van maart. In Amerika is er een duidelijke lagere bodem gevormd, waarmee de dalende fase steeds meer vorm krijgt.

Vrijwel alle beurzen noteren echter onder hun dalende 200-daags gemiddelde, wat aangeeft dat er nog altijd sprake is van serieuze verkoopdruk. Voorzichtigheid blijft dus geboden, ook in Europa.

AEX-index

De Nederlandse beurs (AEX-index) consolideert binnen de dalende trend. De index vormt nog lagere toppen en bodems, maar zonder veel overtuiging. Nu de AEX gaat consolideren, lijkt de verkoopdruk in de index iets af te nemen.

Bij een eventuele daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat. Steun ligt er rond 632,12 punten (bodem van 17 februari 2020). Weerstand zien we rond 750,00 punten (gevormd door meerdere oude bodems en toppen). Enkel een doorbraak boven deze weerstand maakt ruimte vrij voor nieuwe koersstijgingen.

Euro Stoxx-50 index

Het Europese beursgemiddelde (Euro Stoxx 50-index) vormt binnen de dalende trend een potentiële hogere bodem. Dit signaleert dat het technische beeld wat minder negatief wordt.

Voor een nieuwe verbetering moet de Euro Stoxx 50-index de dalende trend weten te breken. Pas bij een uitbraak en slotstand boven weerstand 4.024,89 punten (gevormd op 1 april) komt er meer opwaarts potentieel vrij. De steun ligt rond 3.384,29 punten (bodem van 5 juni 2020).

S&P 500-index

Het technisch beeld van de brede Amerikaanse aandelenindex, de S&P 500, oogt zwak. De index is de afgelopen maanden flink weggezakt en keert door de recente opleving terug naar de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand.

Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 3.723,21 punten (bodem van 5 maart 2021). De volgende weerstand bevindt zich rond 4.639,35 punten (gevormd op 1 april).