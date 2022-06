Audi-rijders geven gas in Turbocompetitie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Redactioneel Categorie: Turbo’s

Audi-rijders hebben het gaspedaal gevonden in de Turbocompetitie en staan nu aan kop met een mooi gemiddeld rendement van 10,5%. Ford-bezitters vinden we op de tweede plek met een rendement van 7,4%. Eigenaren van alle andere automerken staan in de min; deelnemers die een Tesla rijden bungelen onderaan met een min van 21%. Denk-stemmers weer bovenaan Opvallend verder is dat wat betreft politieke overtuiging Denk-stemmers weer bovenaan staan met een plus van 12,5%. Partij voor de Dieren-aanhangers maken zich maar lastig los van de laatste plaats met een negatief resultaat van bijna 42%. Dan nog een blik op sport. Hardlopers gaan aan kop, maar het houdt niet over qua rendement: zij boeken gemiddeld een plusje van 1,4%. Deelnemers die helemaal niet aan sport doen, staan onderaan (-12,4%). Maandwinnaar mei Over de maand mei heeft de heer Hunink onder spelnaam Pannekoek het beste resultaat neergezet. Hij speelde 73,8% bij elkaar! Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. Ook meespelen met de Turbocompetitie? Doe vandaag nog mee!

