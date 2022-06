56% maakt zich geen zorgen over recessie

Bijna 56% van de respondenten in de IEX Bull Bear Enquête is niet bang voor een recessie. Een kwart denkt dat die wel komt, maar dan pas volgend jaar. Verder is ASML het populairste aandeel, Just Eat Takeaway voert onbetwist de floppers aan.

Dat blijkt uit de peiling voor juni.

Zorgelozer sentiment

Het algehele sentiment ten opzichte van de aandelenmarkten is ook een stuk zonniger en zorgelozer dan begin mei. 49,7% is (zeer) positief gestemd, en dat was een maand geleden nog maar 31,5%. Ruim de helft (50,3%) verwacht dat de AEX de komende maand met 2% of meer gaat stijgen (was 33,1%). Nog maar 12,1% voorziet een daling.

Voor de langere termijn is het beeld nog optimistischer. Maar liefst 67,4% verwacht een stijging van 3% of meer voor de AEX in de komende zes maanden. Nog maar 15,8% denkt dat de AEX met dat percentage zal dalen.

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is behoorlijk gestegen. Hij gaat van 49,5 vorige maand naar 53,7 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor juni is als volgt (tussen haakjes de scores voor mei):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 5,6% (was 7,4%)

Optimistisch: 35,4% (was 24,1%)

Neutraal: 39,2% (was 30,0%)

Pessimistisch: 16,8% (was 29,5%)

Zeer pessimistisch: 3,0% (was 9%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 6,8% (was 7,2%)

Optimistisch: 42,9% (was 24,3%)

Neutraal: 36,3% (was 30%)

Pessimistisch: 12,4% (was 28,4%)

Zeer pessimistisch: 1,6% (was 10,1%)

AEX komende maand

Omhoog: 50,3% (was 33,1%)

Neutraal: 37,6% (was 29,5%)

Omlaag: 12,1% (was 37,4%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 67,4% (was 44,4%)

Neutraal: 16,8% (was 20,3%)

Omlaag: 15,8% (was 35,3%)

Extra vraag

De extra vraag van deze keer luidde: Vreest u een recessie?

Een meerderheid van bijna 56% maakt zich geen zorgen, terwijl ongeveer een kwart wel een recessie verwacht, maar dan pas volgend jaar. 19,3% denkt dat het dit jaar al zover zal zijn.

A. Ja, dit jaar nog 19,3% B. Ja, maar pas volgend jaar 24,8% C. Nee 55,9%



Aandelenkeuzes mei

Hoe hebben de gekozen aandelen het gedaan afgelopen maand? De respondenten hadden het goed gezien bij de toppers; alleen ASML daalde iets. De beste bets waren ING en Shell, die er respectievelijk 9,5% en 16,9% bij kregen.

Bij de floppers waren Philips en Just Eat Takeaway de juiste keuzes: dat laatste daalde zelfs met 20%. Unilever (+2%) en Heineken (+1,5%) bleven juist goed liggen.

Toppers mei Rendement Floppers mei Rendement Shell +9,5% Philips -3,0% ASML -1,4% Just Eat Takeaway -20,0% ING +16,9% Unilever +2,0% Aegon +1,3% Heineken +1,5% Gemiddeld +6,6% Gemiddeld -4,9% AEX +1,5%



Favoriete aandelen juni

Dan een blik op de individuele namen voor komende maand. Welke aandelen zijn favoriet? En welke moeten we mijden? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept.

De favorietenlijst lijkt op die van vorige maand, met dit verschil dat Besi nu op de tweede plek staat en Aegon verdwijnt.

Bij de floppers steekt Just Eat Takeaway er met kop en schouders bovenuit: het aandeel krijgt maar liefst 153 negatieve stemmen. Op de tweede plek staat Philips. Daarna een groot gat en dan volgen Unibail-Rodamco en Unilever op de derde en vierde plaats.

Toppers juni Stemmen Floppers juni Stemmen ASML +111 Just Eat Takeaway -153 Besi +89 Philips -129 ING +65 Unibail-Rodamco -32 Shell +50 Unilever -19



Deze keer deden 678 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!