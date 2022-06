Beleggers zijn weer aan het shoppen

De opleving van de AEX-index vindt plaats met redelijke omzetten. Koopjesjagers worden weer actief.

De van de omzetten afgeleide moneyflow-indicator suggereert dat er weer vers kapitaal de markt in komt.

Beleggers lopen met hun boodschappenlijstjes door de markt en pikken hier en daar stukken op. Sinds begin april is er sprake van een mooie AEX-rally, begeleid door een redelijk omzetprofiel.

De macro-economische ontwikkelingen van dit moment zijn overigens niet eenduidig. Beleggers willen weten hoe hard de centrale banken op de rem gaan trappen, om de inflatie te beteugelen zonder de economie te bruskeren.

Er komen voorzichtig weer verse geldstromen op gang

Technisch verbetert de markt en komen er weer verse geldstromen op gang. Uit de gematigde opmars van de moneyflow-indicator kunnen we in elk geval afleiden dat beleggers hun spaarpotjes weer in nieuwe aandelenposities omzetten.

Vandaag bespreek ik de kortetermijngrafiek van de AEX en moneyflow.

Nederlandse beurs zet bodemvorming door

De verbetering in de markt blijkt onder andere uit de volgende technische signalen:

De mei-bodems liggen boven de voorgaande maart-bodem.

Ook de bodem van eind mei ligt iets boven die van begin mei.

De dalende trend is verlaten.

Er komt steeds meer koopkracht in de markt, gegeven de stijgende moneyflow, die positieve geldstromen (zie hieronder) signaleert.

Sterke geldstromen

De moneyflow van de Nederlandse beurs is verbeterd nadat het patroon met lagere indicatortoppen is gebroken. Op korte termijn krult de moneyflow indicator steeds duidelijker opwaarts. De instroom van vers kapitaal richting Nederlandse aandelen komt dus goed op gang.

Het mooie herstel van de moneyflow ondersteunt het verbeterende technische plaatje van de AEX.





Wat houdt moneyflow of geldstroom in?

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht (of verkoopdruk) kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop.

Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator de On Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On Balance Volume van Granville.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.

Ondersteund door sterke geldstromen blijft de AEX technisch goed liggen.