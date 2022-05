Dit waren de tips van de Hollandse Aandelenavond 2022 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Turbo’s , Redactioneel Categorie: Evenement

Gisteravond kon u weer de Hollandse Aandelenavond live volgen, georganiseerd door BNP Paribas en IEX. Vijf van de beste Nederlandse beursanalisten presenteerden hun favoriete Nederlandse aandelen voor het komende jaar. U kunt hieronder de tips nalezen. Voor de uitgebreide motivatie kunt u de uitzending hier terugzien. Jos Versteeg ASML

ASMI

Besi

short: Philips Jim: "Ik denk dat inflatie een heel belangrijke rol moet spelen bij je aandelenkeuze. Een bedrijf als ASML kan gestegen inkoopkosten doorprijzen in de eindproducten, en bedrijven die zijn opgebouwd met vreemd vermogen worden nu de markt uit geschud. Ik vind dat eigenlijk wel gezond." Royce Tostrams Ordina

AEX

Bund

short: Aperam Nico: "Het lijkt erop dat we tijdelijk de rentestijging gehad hebben en we eerst gaan afkoelen."

Royce: "Over een paar maanden staan we weer aan het begin van een nieuwe business cycle en het eerste dat je dan moet kopen is obligaties, niet aandelen." Jim Tehupuring Aperam

Besi

Prosus

short: Air France-KLM Royce: "Ik had short Aperam en ik hoor long Aperam - we kijken naar hetzelfde en hebben vanuit ons perspectief een andere visie, dat vind ik interesant."

Corné: "Ik vind die Besi wel leuk, daar ga ik nog eens naar kijken." Corné van Zeijl SBM Offshore

Aegon

Just Eat Takeaway

short: IMCD Royce: "Ik denk dat de olieprijs de komende maanden het all-time high van $147 gaat uitdagen."

Jos: "Een hoge olieprijs leidt tot een lage olieprijs." Nico Bakker AkzoNobel

Corbion

ING Group

short: BAM Corné: "Ik heb wel het idee dat we over peak inflatie heen zijn."



