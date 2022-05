Slotcall: Geen peil op te trekken

De volatiliteit op de beurzen blijft hoog. De ene dag is het bar en boos en op de andere dag lijken de bomen tot in de hemel te groeien. Vandaag leek zo'n dag te worden al geeft de AEX (+0,7%) de winst van rond de lunch alweer grotendeels uit handen.

De grootste winnaar is PostNL (+9,0%). Een woordvoerder van PostNL bevestigde vrijdag tegenover ABM Financial News dat VESA, het investeringsvehikel van de Tsjechische multimiljardair Kretinsky, het postbedrijf heeft geïnformeerd over een concentratiemelding met betrekking tot de facto zeggenschap over PostNL. De analisten van ING vinden deze koersbeweging echter overdreven.

Unibail Rodamco doet het met een winst van 3,2% ook niet onaardig al verloor het winkelvastgoedfonds gisteren ruim 11% van zijn beurswaarde. Wat mij vooral opvalt, is dat groeiaandelen er de laatste dagen aanmerkelijk beter bij liggen dan de waarde-aandelen. Toch is het nog veel te vroeg om te stellen dat er een draai gaande is.

Het is dit jaar al vaak genoeg gebeurd dat technologie-aandelen leken te herstellen, maar uiteindelijk alsnog afstortten. Uiteindelijk moet de inflatie eerst afvlakken voordat het sentiment onder groeiaandelen fors aantrekt. Het helpt overigens ook als er een zachte landing van wereldeconomie plaatsvindt.

Het probleem is alleen dat we dit voor de korte termijn niet kunnen weten. Wat we echter wel weten, is dat aandelen met afstand de beste beleggingscategorie is. De S&P500 is de afgelopen dertig jaar met 1.600% gestegen en ook de AEX doet het met een plus van 1.100% bepaald niet slecht. Alleen de Duitsers kunnen het tempo niet bijbenen.

Applied Materials

Chipmachinefabrikant Applied Materials (-6,3%) schiet tekort bij de eigen verwachtingen en ook de outlook voor het lopende kwartaal is niet opbeurend. Het bedrijf wijt dit volledig aan tekorten aan belangrijke onderdelen en de lockdown in Shanghai.

De omzet bleef stabiel ten opzichte van een kwartaal geleden en de winstgevendheid viel een tikje lager uit. De cijfers vormen voor de IEX-Beleggersdesk aanleiding om de taxaties neerwaarts bij te stellen. Toch liggen er weldegelijk kansen. Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande artikel.

Tekort aan onderdelen doet Applied Materials nu echt pijn #AppliedMaterials https://t.co/FJ1rhGScL2 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 20, 2022

AstraZeneca

AstraZeneca (+1,0%) presteert dit jaar net als veel andere farmaceuten beter dan de markt. Het bedrijf behaalt sterke kasstromen en hoge marges, waardoor het relatief immuun is voor de hoge inflatie. De populariteit van dit waarde-aandeel onder beleggers is daarom fors toegenomen.

Daar waar de Britse beurs dit jaar 1% lager staat - wat fors beter is dan de AEX (-14%) - zet AstraZeneca een plus van ruim 20% op het bord. In tegenstelling tot de meeste meeste branchegenoten heeft AstraZeneca op korte tot middellange termijn geen last van aflopende patenten en dat maakt een hogere marktwaardering gerechtvaardigd.

Momenteel noteert de farmaceut tegen 19 keer de verwachte winst over 2022 en daarmee is het de hoogst gewaardeerde farmaceut binnen het universum van de IEX-Beleggersdesk. Of u er verstandig aan doet om de stukken na de recente koersstijging van de hand te doen, leest u in het onderstaande artikel.

AstraZeneca laat de markt zijn hielen zien #AstraZenecaPLC https://t.co/nWzuUGRIRA — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 20, 2022

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente is ten opzichte van een week geleden stabiel gebleven op 1,24%. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier is daarentegen tot onder de 3% gezakt.

Nederland: +2 basispunten (+1,24%)

Duitsland: +2 basispunten (+0,96%)

Italië: +10 basispunten (+2,99%)

Verenigd Koninkrijk: +5 basispunten (+1,92%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+2,84%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -1,6%

AEX deze maand: -4,0%

AEX dit jaar: -14,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -13,6%

Verdeeld beeld

Dankzij deze goede slotdag houdt de AEX (-1,6%) de schade nog enigszins beperkt. Toch presteren we in Amsterdam beduidend slechter dan de overige Europese indices. De DAX sluit de week bijvoorbeeld af met een verlies van slechts 0,9%. Het is vooral Wall Street dat terrein prijsgeeft. De Nasdaq100 verliest circa 6%.

AEX

Het zijn deze week de waarde-aandelen die de grootste klappen te verwerken krijgen. Met name de bedrijven die het meest last hebben van de hoge inflatie noteren onderaan de lijst. Voorbeelden zijn Heineken (-5,5%), Unilever (-5,7%) en Ahold (-7,1%). Laatstgenoemde wordt verkocht als gevolg van de slechte kwartaalcijfers van de Amerikaanse supermarktketens Walmart en Target.

AMX

Groeiaandelen doen het daarentegen goed en daarvan zitten er het nodige binnen de AMX. Inpost (+12,7%) is het meest volatiele fonds binnen de midcap dus dan is het niet zo gek dat de uitbater van kluisjes de grote winnaar is. Air France-KLM (+10,5%) doet het ook goed, maar daar snappen we dan weer iets minder van. Een grootschalige emissie lijkt slechts een kwestie van tijd. ABN Amro (-11,1%) wordt daarentegen afgestraft voor zijn eerstekwartaalcijfers, al waren deze helemaal niet zo slecht.

ASCX

Fastned (+10,5%) springt er positief uit. De weg naar winstgevendheid is nog lang, maar desondanks stelden we het advies voor het aandeel opwaarts bij. De reden waarom leest u in dit artikel. Ebusco (+8,5%) doet het ook niet verkeerd. B&S Group (-18,0%) heeft te maken met forse margedruk. De IEX-Beleggersdesk rekent op een winst per aandeel van €0,46. Ten tijden van de beursgang in 2018 was dit nog €0,72.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.