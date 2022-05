PostNL noemt concentratiemelding Kretinsky technische stap Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De documenten die investeerder Daniël Kretinsky heeft ingediend bij de Europese Commissie om 'de facto' zeggenschap te krijgen over PostNL, noemt het postbedrijf een formele, technische stap. Een woordvoerder van PostNL bevestigde vrijdag tegenover ABM Financial News dat VESA, het investeringsvehikel van de Tsjechische multimiljardair Kretinsky, het postbedrijf heeft geïnformeerd over een concentratiemelding met betrekking tot de facto zeggenschap over PostNL. Volgens PostNL heeft VESA besloten de melding te doen vanwege de omvang van haar belang in PostNL, dat groter is dan 25 procent. "Het gaat om een formele, technische stap", aldus de woordvoerder van PostNL. "We hebben regelmatig contact met VESA en zij ondersteunen de huidige strategie van PostNL." Ook analisten van ING en Jefferies menen dat het om een technische stap gaat. "Elke beweging van het aandeel op het nieuws lijkt ons overdreven", aldus analisten van ING. Het aandeel PostNL koerste vrijdagochtend 5,6 procent hoger op 3,01 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.