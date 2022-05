De ECB en inflatie: chronologisch overzicht met vooruitblik

Zoals Milton Friedman als zei: inflatie is altijd en overal een gevolg van het verruimen van de geldhoeveelheid. Tijdens covid is dit op massieve wijze gebeurt, ik geloof zelfs dat van alle USD in omloop meer dan 80% gedurende covid is gecreëerd. Binnen de EU zal het niet veel anders zijn. Meer eenheden ruilmiddel in omloop om dezelfde hoeveelheid goederen te prijzen betekent dat de prijzen gaan stijgen. Nu stijgen niet alle prijzen even snel, maar als de grondstoffen omhoog gaan zal de rest snel volgen omdat alles bij grondstoffen begint. De rente moet dus omhoog, maar kan en mag niet omhoog omdat het hele kaartenhuis dan in elkaar dondert. Meer specifiek: leningen worden niet terugbetaald, bedrijven failliet, banken plat, totale ineenstorting financiële markten en ook onroerend goedmarkt; m.a.w. deflatie.

De weg eruit is een nieuw financieel systeem introduceren genaamd de CBDC. Daar wordt al aan gewerkt.