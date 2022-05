Pas op voor dividend-kannibalisme

Goedemorgen,



dat aandelen die een hoog dividend uitkeren net zoveel of meer dalen dan het dividend dat ze uitkeren is naar mijn idee een vast gegeven, kijk naar ING, BESI, PostNL en nog een paar.



Maar aan de andere kant zie je op het moment heel veel aandelen dalen naar een wat realistischer koers winst verhouding en dat is gezond, je moet natuurlijk wel op de langere termijn blijven kijken met aandelen want uiteindelijk zullen ze bij een wat positiever sentiment weer gaan stijgen.



Maar natuurlijk kan niemand in de toekomst kijken hoelang en tot hoever deze daling gaat gaat maar op een gegeven moment wordt het weer aantrekkelijk om aandelen te kopen en volgt er weer een stijging.