Benevolent AI krijgt notering in Amsterdam

Het Britse Benevolent AI, dat gespecialiseerd is in het gebruik van kunstmatige intelligentie voor medicijnonderzoek, kreeg vandaag een notering aan Euronext Amsterdam. Dit gebeurde door middel van een fusie met de SPAC Odyssey Acquisition SA. Benevolent AI moet het, zoals veel bedrijven in de biotechnologiesector, hebben van een beloftevolle toekomst. Er worden vooral veel kosten gemaakt. Het bedrijf waarschuwt beleggers dat het de komende jaren ‘nog flinke verliezen gaat boeken’, zo schreef Het Financieele Dagblad zondag al. Data uitpluizen om nieuwe medicijnen te ontdekken Uiteindelijk moet geld verdiend gaan worden met het uitpluizen van grote datasets van wetenschappelijke gegevens, om zo nieuwe medicijnen te ontdekken. Door kunstmatige intelligentie op die data los te laten, kunnen sneller moleculen gevonden worden die als medicijn gebruikt kunnen worden, weet het Financielee Dagblad. Een succesvol voorbeeld dat het bedrijf ontdekte is een middel tegen gewrichtsontstekingen dat ook helpt bij de behandeling van corona. Volgens CEO Joanna Shields kan de methode van Benevolent AI baanbrekend zijn in medicijnonderzoek. "We kunnen de effectiviteit van medicijnen verhogen, de faalpercentages verlagen en sneller nieuwe medicijnen ontdekken", staat op de website van het bedrijf te lezen. Meer waard dan veel midkapbedrijven Benevolent AI heeft een beurswaarde van ruwweg €1,5 miljard, waarmee het veel midkapbedrijven in Amsterdam achter zich laat. Qua marktwaardering is het groter dan bijvoorbeeld Fugro, AMG of TomTom.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.