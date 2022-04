"Kleine beleggers gaan de rekening betalen"

quote: objectief schreef op 23 april 2022 10:32: [...]



Iex is er ter ondersteuning van de beleggers; zonder koersdoel weet ik (en anderen) niet wat te doen.

[...]Iex is er ter ondersteuning van de beleggers; zonder koersdoel weet ik (en anderen) niet wat te doen.

Moeten de doelen wel realistisch zijn he!Alleen naar een aandeel kijken, er een rekenformuletje op loslaten is geen analyse.Je zult ook naar de omgeving moeten kijken en daar houden ze geen rekening mee, tenminste nooit gelezen.Een aandeel in deze tijd van onrust , inflatie en dreigende renteverhogingen dat alleen verlies draait omdat t in opbouw is, zal door beleggers in de steek worden gelaten en omgeruild in aandelen die winst maken met lager risicoprofiel en dividend.Dat gebeurt bij JET en CM.com de eerste jaren niet.Daar geen rekening mee houden is onbegrijpelijk!Ook zaken als “ positieve adjusted EBITDA overschrijven als positieve EBITDA” is er zo een. Dat soort voorspellingen ook van JET zelf in deze tijd hebben een zeer hoog drijfzandgehalte.