Fiat-rijders naar de hoogste versnelling

Het rendement dat Fiat-rijders behalen in de Turbocompetitie springt eruit: waar ze vorige maand al 23% in de plus stonden, is dat nu opgelopen naar maar liefst 32,8%. Op de tweede en derde plaats vinden we Ford- en Audi-bezitters: die staan 6,3 en 3,7% in het groen.

Als het gaat om politieke overtuiging, dan zijn Denk-stemmers de enigen die in de plus staan, en wel met 12,5%. Aanhangers van alle andere politieke partijen staan in het rood. Net als vorige maand sluiten Partij voor de Dieren-stemmers de rij, met een negatief resultaat van bijna 40%.

Voetballers onderaan

Kijken we op het gebied van sport, dan zien we dat alle disciplines in de min staan. Hardlopers doen het relatief het beste met een bescheiden min van 0,5%. Voetballers bungelen onderaan (-17,3%).

Tot slot nog een blik op de leeftijden. De twintigers staan al tijden bovenaan; momenteel staat de categorie 25 – 30 gemiddeld 5,4% in de plus. De categorie 30 – 35 staat op de tweede plaats (-0,3%), en 40 - 45 volgt op de voet (-0,5%). Alle andere cohorten schrijven rodere cijfers.

Maandwinnaar

Het beste resultaat over de maand maart heeft de heer Bron behaald. Onder de spelnaam Partybeast wist hij 113,5% bij elkaar te spelen. Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

