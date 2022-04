U dacht dat 12% zorgelijk was? Turkse inflatie is 61%

Turkije 61%, Nederland 12%, Zwitserland 2,2% inflatie………het ene land is een dictatuur waarbij de president ook de baas is van de centrale bank, het tweede land ligt in de EU, dat een allegaartje is aan landen met als enige overeenkomst dat ze geografisch op hetzelfde continent liggen. En het derde land vaart zijn eigen koers, heeft een lage Staatsschuld, een tijdelijk oplopend begrotingstekort tot 2,9% (dit jaar weer richting 0), een lage werkloosheid, top onderwijs en gezondheidszorg, etc, etc

Er gaat iets heel erg goed fout in de EU