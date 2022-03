Bullish scenario voor de lange termijn intact

De aandelenmarkten moesten gisteren een stapje terug doen na het sterke herstel van de afgelopen week. De meeste beurzen hebben een flink deel van het eerder verloren terrein terug weten te winnen en kunnen op korte termijn even een adempauze inlassen.

De vraag blijft echter of dit een opleving binnen een langeretermijn-dalende fase is of dat de recente stijging het begin is van een langdurig herstel richting de oude hoogtepunten en verder. Vooralsnog is dit oordeel niet geveld en bevinden de meeste beurzen zich even in niemandsland.

Als we wat verder uitzoomen, valt echter op dat de belangrijkste langetermijn-steunniveaus op maandbasis nog intact zijn gebleven. De maand is uiteraard nog niet afgesloten, maar als de huidige stand van zaken de komende week niet meer veel verandert zal dit het bullish langetermijnscenario ondersteunen.

Ik bekijk de meerjarige grafieken van de AEX-index, de DAX-index, de Euro Stoxx 50-index en de SOX-index.

AEX-index is opgevangen door oude top

De Nederlandse beurs wist een jaar geleden de stijgende trend vanaf 2009 een nieuwe impuls te geven door boven het oude all-time high van 2009 te breken. De slotstand boven 703 punten maakte ruimte vrij voor een stijging richting het ultieme koersdoel op 1.000 punten.

De correctie van de afgelopen maanden vond plaats binnen de stijgende trend en boven de oude top van 2000. Hoewel de koers tijdelijk onder deze steun zakte, noteert die er inmiddels weer boven.

Vooralsnog is er dus sprake van een succesvolle pullback en lijkt de recente terugval een nieuwe hogere koersbodem op te gaan leveren. De stijgende trend zou dan kunnen worden voortgezet richting nieuwe hoogtepunten.

DAX-index lijkt steun te vinden

De Duitse beurs brak begin vorig jaar opwaarts uit de langetermijn-neutrale bandbreedte en vormde een fors hogere koerstop. Met de koersval van de afgelopen maanden test de DAX-index het oude uitbraakniveau rond 13.500 punten terug.

Ook de DAX-index zakte kortstondig onder de steun, maar is er al snel weer boven teruggekeerd. Indien de index deze maand boven de oude toppen weet af te sluiten, zal er sprake zijn van een 'gezonde' pullback en kan de index weer omhoog gaan kijken.

Euro Stoxx 50-index vormt mogelijke hogere bodem

Het technische beeld van het Europese beursgemiddelde, de Euro Stoxx 50-index, oogt ondanks de recente correctie zeker niet slecht. De index heeft steun weten te vinden rond de oude toppen van de afgelopen jaren en lijkt al weer wat op te veren.

De koers noteerde gedurende de maand wel tijdelijk onder de steun, maar lijkt op weg om de maand boven dit niveau af te sluiten. De oude toppen kunnen dan als springplank gaan dienen voor een stijging richting hogere koersniveaus. Een hogere bodem boven de voormalige weerstand zal het positieve beeld bevestigen.

SOX-index blijft opwaarts kijken

De Amerikaanse SOX-index, die het koersverloop van de leidende chipsector weergeeft, ligt er technisch bezien nog sterk bij. De index beweegt al 12 jaar in een sterk stijgende trend en wist eind 2020 zelfs een versnelling in te zetten en opwaarts uit het trendkanaal te breken.

De huidige aarzeling vindt plaats boven de oude toppenlijn, waarmee de index zich weet te handhaven in de versnellingsfase. Rond 2.800 punten ligt de bovenkant van het oude trendkanaal en de steun van de laatste bodem. Zolang de koers hieboven beweegt, blijft het langetermijn-positieve beeld intact en is de kans groot dat we binnenkort weer hogere niveaus kunnen gaan opzoeken.