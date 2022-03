Rommelen met de toetsrente

Bericht delen via:

Door de ideale (gemiddelde) rente te zoeken kunt u als huizenkoper aan een hogere hypotheek komen.

De afgelopen weken hebben alle banken in Nederland hun hypotheekrentes verhoogd. Er was zelfs lichte paniek omdat de verhogingen elkaar zeer snel opvolgden. Bovendien ging het niet om een verhoging van 0,05% - alles bij elkaar hebben sommige banken de hypotheekrente met 0,5% verhoogd.

Als de hypotheekrente oploopt, zullen de huizenprijzen minder snel stijgen. Op het ogenblik wordt er gemiddeld €440.000 voor een bestaande woning in Nederland betaald.

Wie toch nog een poging wil wagen om een woning te kopen, zal als eerste gaan bekijken hoe hoog de maximale hypotheek is op zijn of haar inkomen.

De maximale hypotheek berekenen

Wat velen niet weten is dat de maximale-hypotheekberekening geen simpele berekening is. Ik heb in het verleden al laten zien dat diverse websites een verkeerde toets/berekening gebruiken waardoor zoekende huizenbezitters een verkeerd beeld krijgen. Gelukkig is dit veranderd.

Voor alle duidelijkheid: de berekening voor de maximale hypotheek is standaard voor alle banken in Nederland. Wie een huis koopt, mag een maximaal percentage van zijn inkomen besteden aan de hypotheeklasten. Dit percentage is weer afhankelijk van het inkomen en de te betalen hypotheekrente.

Hoe hoger het inkomen, des te hoger het percentage ervan dat iemand mag besteden aan woonlasten. De reden hiervan is dat iedereen bepaalde vaste lasten heeft. Wie meer verdient, zal dus meer overhouden (kunnen sparen).

Het verband tussen hypotheekrente en woonquote

Ik ben van mening (vanuit mijn praktijksituaties) dat dit niet voor iedereen van toepassing is. Iedereen is anders en iedereen heeft ook een ander uitgavenpatroon. Hieronder een gedeelte van de financieringslasttabel van Nationale Hypotheek Garantie voor 2022.

Uit de tabel valt af te lezen dat bij een inkomen van €55.000 het percentage aan woonlasten (de woonquote) bij een hypotheekrente tussen de 1,001% en 1,500% uitkomt op 28,0%. Dit percentage stijgt naar 31,0% als de hypotheekrente tussen de 2,001% en 2,500% ligt. Het is hierdoor mogelijk om bij een hogere hypotheekrente een hogere hypotheek af te sluiten.

Zoek de beste rente

Een slimme hypotheekadviseur of huizenzoeker kan door middel van leuk rommelen met de (gemiddelde) hypotheekrente aan een hogere hypotheek komen. Ik zal dit uitleggen met een simpel rekenvoorbeeld waarbij het volgende van toepassing is:

Inkomen man €35.000 Inkomen vrouw €30.000 Maximale hypotheek €318.410 (toetsrente 1,75% bij een rentevaste periode van 20 jaar)

Deze kopers willen heel graag hun rente voor 20 jaar vastzetten en een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluiten. Bij een bank met een hypotheekrente van 1,75% wordt de maximale hypotheek €318.410. De vraag is nu of de maximale hypotheek bij een andere toetsrente hoger wordt. Hieronder enkele berekeningen

Toetsrente Maximale hypotheek 1,40% €318.307 (hypotheekrente staat dan 10 jaar vast) 1,49% €314.337 1,51% €329.137 1,99% €308.166 2,01% €329.285 5,00% €282.527 (rentevaste periode is korter dan 10 jaar) De hoogste maximale hypotheek is €329.285 bij een toetsrente van 2,01%.

Wie de hypotheekrente korter wil vastzetten dan 10 jaar krijgt te maken met een toetsrente van 5%. De maximale hypotheek is dan €282.527. Dat is bijna €48.000 lager! Ik hoef u niet uit te leggen wat veel zoekende kopers kiezen in dit geval.

Hetzelfde is ook van toepassing als de inkomens hoger zijn. Ook nu zijn er toch leuke verschillen waar te nemen.

Inkomen man €55.000 Inkomen vrouw €30.000 Maximale hypotheek €465.952 (toetsrente 1,75%) Toetsrente Maximale hypotheek 1,40% €457.873 1,49% €452.162 1,51% €481.650 1,99% €450.950 2,01% €468.880 5,00% €402.446 De hoogste maximale hypotheek is nu €481.650 (toetsrente van 1,51%) en de laagste bij een toetsrente van 5% is €402.446. Het verschil is bijna €80.000!



Rommelen met de toetsrente kan veel opleveren

In deze markt worden veel zoekende huizenbezitters “gedwongen” om de hypotheekrente voor minimaal 10 jaar vast te zetten. In ieder geval is duidelijk dat het rommelen met een toetsrente heel wat kan opleveren voor de maximale hypotheek.