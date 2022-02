Correxia nervosa nekt Russische beurs

Wat betekent dit voor beleggers?



Maar wat is het effect van oorlogen op de economie en de aandelenmarkten? Veiligheidsexperts wegen mee en alleen de tijd zal het leren, maar beleggingsexperts wijzen erop dat oorlogen in het verleden Amerikaanse aandelen op lange termijn niet hebben doen dalen.



Uit onderzoek blijkt dat aandelen de geopolitieke conflicten uit het verleden grotendeels van zich hebben afgeschud. Hoe ernstig deze escalatie ook is, eerdere ervaringen hebben laten zien dat het onwaarschijnlijk is dat dit een grote impact zal hebben op de Amerikaanse economische fundamenten of bedrijfswinsten.



Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939 tot het einde ervan eind 1945 steeg de Dow Jones in totaal met 50%, meer dan 7% per jaar.

Dus, tijdens twee van de ergste oorlogen in de moderne geschiedenis, steeg de Amerikaanse aandelenmarkt in totaal 115%.