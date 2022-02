De AEX glijdt weg, maar het draagvlak van de beurs blijft redelijk

Poetin kondigde de erkenning aan in zijn meest dreigende speech uit zijn 22-jarige leiderschap van Rusland. Hij zei dat het tijd geworden is voor Rusland om zich te beschermen tegen voorbereidingen van het Westen om Oekraïne te gebruiken als lanceerbasis voor een militaire aanval op de Russische bevolking. Zonder enig bewijs te tonen, beschuldigde hij ‘het Oekraïense regime’, dat hij omschreef als een marionet van de Verenigde Staten, van plannen om nucleaire wapens te ontwikkelen.



Hij maakte duidelijk dat erkenning van de separatistenrepublieken niet Ruslands laatste ingreep zal zijn in Oekraïne. Hij zei dat Oekraïne nog meer Russische actie kan verwachten als het ‘doorgaat met bloedvergieten’. Russische staatsmedia verspreidden in de afgelopen dagen tal van ongefundeerde berichten over beschietingen, bomaanslagen en ontploffingen door het Oekraïense leger.

Nucleaire strikers gooien silk lijkt mij een brug te ver.