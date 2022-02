De AEX glijdt weg, maar het draagvlak van de beurs blijft redelijk

De komende dagen zullen de headlines rond Oekraïne het beurssentiment blijven bepalen. Mede onder invloed van de ontwikkelingen daar worden aandelen van de hand gedaan. De AEX is hierbij door de bodem van 25 januari rond 734,42 punten gezakt.

Opvallend is dat de advance/decline-ratio van de Nederlandse beurs de zwakte op de AEX niet bevestigt. Het aantal dalers neemt dus niet toe ten opzichte van het aantal stijgers.

Dit geeft aan dat het draagvlak onder de markt niet mede is verzwakt. Ook de moneyflow blijft redelijk en bevestigt de recente zwakte dus niet.

Vandaag neem ik de doorbraak van de AEX, alsmede de advance/decline-ratio onder de loep.

AEX-index breekt nipt door steun van 734,42 punten

De AEX-index lijdt onder verkoopdruk, nu steun 734,42 punten (bodem van 25 januari) nipt breekt. Met de uitbraak hieronder zou de AEX-index verder omlaag kunnen richting 677,88 punten (de bodem van mei 2021).

De lagere koerspieken gaven al verkoopdruk weer.



Geen nieuwe verzwakking advance/decline-ratio

De advance/decline-ratio van de Nederlandse beurs ligt nog steeds vlak. Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal stijgers in evenwicht blijft met het aantal dalers.

Deze zogenaamde breadth indicator duidt erop dat het draagvlak van de beurs redelijk blijft.

Uitleg advance/decline-ratio

Op de TA-desk beoordelen wij de hoog/laag-verhouding aan de hand van de advance/decline-ratio van de Nederlandse beurs. Deze breadth indicator meet dagelijks het draagvlak van de Nederlandse beurs.

De advance/decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers. Zodra er meer winnaars zijn, zal de advance/decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de advance/decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen. De advance/decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt.

Een dalende indicator duidt erop dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs: naarmate elke dag steeds meer aandelen in de plus eindigen (verschil tussen het aantal stijgende en dalende aandelen), neemt het aantal pijlers onder de markt waarop de uptrend gefundeerd wordt toe.

In mijn nieuwste video laat ik, na tweejaar corona-perikelen, zien hoe belangrijk aandelenselectie is.