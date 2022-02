Geniet van allerlei handige functies met de nieuwe IEX-app Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Redactioneel Categorie: Over IEX

Twee maandjes geleden zag u op IEX al een sneak preview van de nieuwe IEX-app. Na de puntjes op de i te hebben gezet is dan nu het moment daar dat iedereen kan genieten van de nieuwe IEX-app en al zijn functies. Wat zijn die functies dan precies? Allereerst personalisatiemogelijkheden. Zo kan u de voorpagina naar eigen voorkeur instellen. Daarnaast vindt u daar onze top stories van vandaag plus de belangrijkste beursindicatoren, realtime. Uiteraard hebben ook de opgefriste koersenpagina’s een prominente plek gekregen in de app. Bij ieder aandeel presenteren we bovendien de laatste artikelen en nieuws, de agenda en voor Premium-abonnees het actuele aandelenadvies. Daarnaast zijn voor hen de analyses, adviezen en achtergronden op één plek samengebracht. Nu te downloaden Alle andere functies, zoals de light en dark mode en in-app alerts om te voorkomen dat u belangrijke koersbewegingen mist ontdekt u vanzelf wanneer u de app gebruikt. Download de nieuwe IEX-app dus snel via de App Store of Google Play. Vergeet daarbij niet opnieuw in te loggen voor toegang tot alle Premium-content.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.