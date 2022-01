Grensoverschrijdende intimidaties Poetin maken beleggers nerveus

Royce. Duidelijk. Tx. Wie is niet in correctie stand? Uiteraard de ene beurs meer dan de andere beurs.

Zie ik groene Europese en Amerikaanse futures?

U moet niet mijn positieve NasDAK posting doorsturen naar America.com. U maakt extra reclame voor me, ondanks dat u het negatief aanvalt.

NasDAK blijft mogelijk shaky de komende beursdagen, maar u weet mijn strategie.

AEX is voor mij een te kleine index. Heel soms zit ik er in, nog meer soms op fondsen niveau.

RTS volg ik niet, wel de MOEX, die laten duidelijk een downtrend zien. Niet vreemd dat de Russische beurzen zakken.

VIXie future rood. WOW. De vraag is hoe roder ze het kunnen maken en hoe lang ze het rood kunnen vasthouden? Maar groene VIXie futures heeft meer uitdagingen.

Stieren zijn allen met hun beste been uit hun beste bed aan het komen. Kortom ze gaan weer ouderwets rennen. Run Bulls Run.