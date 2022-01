Grensoverschrijdende intimidaties Poetin maken beleggers nerveus

Aandelen staan technisch onder druk, zeker nu de spanning rond Oekraïne oploopt.

De aandelenbeurzen waren technisch al broos, maar hebben het door de oplopende spanning aan de grens van Oekraïne steeds moeilijker.

De AEX is dit jaar zo'n 4,5% gedaald. Sinds het high rond 829,66 punten medio november bedraagt de daling 66 punten, een kleine 8%.

Flinke dips

De correctie op de Euro Stoxx 50-index bedraagt dit jaar slechts 1,6%, de grote internationale fondsen lijken de dans vreemd genoeg te ontspringen.

De schade op Wall Street was heviger, met -8,5% voor de S&P500 en -11,5% voor de Nasdaq 100 index.

Maar deze dalingen vallen in het niet bij de koersval van de Russische beursindex. De Russische RTS index in Moskou is sinds begin november ruim 27% gekelderd en dit jaar ruim 12%.

Nu diverse landen hun ambassadepersoneel in Oekraïne willen repatriëren, loopt de spanning verder op.

Omgevingsfactoren

Wellicht ten overvloede, technisch stonden de meeste aandelenmarkten al enige tijd in een correctiemodus. Op de Nederlandse beurs werd dit bovendien al geruime tijd bevestigd door matige omgevingsfactoren: Zowel de A/D-ratio (hoog/laag verhouding, die het draagvlak meet) als de moneyflow (geldstroom) staan op oranje.

Met de oplopende spanningen zullen de aandelenmarkten voorlopig kwetsbaar blijven.

Vandaag bekijk ik op de AEX-index waar de cruciale niveaus liggen. Vooral beoordeel ik waar de beurs in het slechtste geval heen kan. Ik analyseer dit vanuit meerdere timeframes.

Golfoorlog van 1991: operatie Desert Storm

Bedenk wel dat beurzen in de aanloop naar een oorlog altijd dalen. Maar zodra de kanonnen bulderen is de bodem vaak al bereikt. Dat was het duidelijkst bij operatie Desert Storm, 30 jaar geleden.

Toen in de nacht van 16 op 17 januari 1991 het geallieerde luchtoffensief van start ging, hadden de aandelenbeurzen al een daling van zo'n 30% achter de rug. Maar vanaf dat moment zijn de koersen alleen maar gestegen.

Twee maanden na de start van operatie Desert Storm waren aandelenbeurzen al 25% hersteld. En drie jaar nadat de eerste schoten vielen waren ze nagenoeg verdubbeld.

Poetin putje of corona call

In mijn wekelijkse video, die vandaag online komt neem ik ook de andere beurzen, vooral de Russische, onder de loep. Ik beoordeel daarin of je nog kan verkopen, of dat het juist verstandig is om in te stappen.

Ik meld via mijn Twitter-account wanneer de video online staat. De titel van mijn TA-video wordt: Poetin putje of corona call.

Kort: AEX-index zakt weg richting steun van 751,06

De Nederlandse beurs laat een zwak koersverloop zien. Technisch zijn diverse lagere toppen zichtbaar. De eerste daarvan ligt rond 812,55 punten (van 4 januari).

De tweede lagere top van 12 januari ligt op 794,13 punten. We leiden hieruit nog steeds verkoopdruk af.

Vooralsnog kijken we of de steun rond 751,06 punten (de bodem van 6 oktober 2021) standhoudt.





Lange termijn

De AEX-index vormt rond 812,55 punten (intraday high van 4 januari) een lagere top die verkoopdruk aangeeft. Het technische plaatje verpietert hiermee enigszins.

Zolang de steun van 751,06 punten (de bodem van 8 oktober 2021) intact is, blijft de schade beperkt.

Ook de stijgende 200-dagenlijn is nog ongeschonden. Bij een daling onder 751,06 punten gaat het luik wel open. Dan zou een serieuze verzwakking optreden, met 713,94 als eerste neerwaartse koersdoel.

Weerstand ligt rond 829,66 punten (de top van 19 november 2021).

Meerjarig Tostradamus scenario

Op het meerjarige technische plaatje van de AEX begint de opmars te stagneren. Technisch valt op dat na de uitbraak boven de voormalige weerstand van 600-632 punten er nog geen grote correctie is opgetreden.

Deze oude horde , gevormd door de toppen van 2007, 2018 en 2020, is met de blauwe lijnen afgebakend. Pas bij een daling onder de steun van 751,06 punten komt er ruimte voor een grotere daling.

In dat geval zou de AEX de voormalige weerstandszone, tussen A en B, weer kunnen opzoeken. Dan treedt een langetermijnpullback op, waarbij de AEX hoogstwaarschijnlijk rond die voormalige toppen wordt opgevangen.

Dit pullbackscenario is op onderstaande grafiek met de groene stippellijnen gemarkeerd.