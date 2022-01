Outlook 2022: tech blijft interessant ondanks dips

Bericht delen via:

Hoewel tech de afgelopen weken flink heeft moeten incasseren, zijn de technische plaatjes voor de lange termijn intact gebleven.

Er zijn best veel beleggers die vrezen dat tech zijn beste tijd heeft gehad. De belangrijkste argumenten die zij aandragen zijn:

recente monetaire beslissingen door centrale banken

sectorrotatie (uit tech in waardeaandelen)

tech wordt duur

Uiteraard heb ik als technisch analist geen mening over de fundamentele overwegingen. Maar ik ben natuurlijk wel geïnteresseerd in de beursreacties, dus in de technische plaatjes.

Net als de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers, die ook graag grafieken gebruikt in zijn presentaties.

Winstnemingen

Wat mij opvalt is dat Nederlandse chippers flink hebben ingeleverd, maar ook weer stevig weten te herstellen. En ook Amerikaanse tech heeft last gehad van winstnemingen, zij het iets minder dan bij ons.

Opmerkelijk is echter dat vrijwel alle correcties binnen de langetermijn-opwaartse trends hebben plaatsgevonden. Alleen kortetermijnbeleggers en traders hebben er last van gehad. Dus voor conservatieve langetermijnbeleggers is er geen enkel probleem.

Nasdaq 100 staat 8% onder all-time high

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, was op het slechtste punt met zo'n 9% gedaald (in dollars), maar noteert nu circa 6,5% van haar all-time high af.

En de Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, noteert thans zo'n 8% onder het hoogste punt ooit.

Conclusie

Met nadruk stel ik vast dat de techsector enkel op korte termijn volatiel is geweest. Op lange termijn zie ik technisch geen bewijs voor de stelling dat tech zijn beste tijd heeft gehad. Echte lange termijn schade zou pas optreden bij definitieve en overtuigende neerwaartse doorbraken onder de 200 dagenlijnen. De kans daarop schat ik op minder dan 25%.

Vandaag bekijk ik ASML, de SOX en de Nasdaq 100-index. Maar ik begin met het stagnerende verloop van de AEX.

AEX

De AEX-index lijkt te stranden in de gapzone (oranje cirkel). Onder de oppervlakte wordt wel een mogelijke hogere bodem gevormd. Die geeft aan dat beleggers in de laatste correctie op een hoger niveau durven in te stappen.

Vooralsnog kijken we het verloop even aan, totdat de markt duidelijk richting heeft gekozen.

ASML

ASML moet de accu even opladen. Binnen de stijgende trend neemt ASML een adempauze. Dit vertaalt zich in een meer consoliderend koersverloop.

De steun bevindt zich rond €610,00 (de bodem van 8 oktober 2021). Enkel na een doorbraak boven de laatste toppen rond €764,40 (gevormd op 17 september 2021) kan de uptrend worden hervat.

De 200-dagenlijn van ASML laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer. De stijgende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat ASML beter presteert dan de rest van de markt.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vergelijkt het koersverloop van ASML met dat van het marktgemiddelde.





SOX-index

In de recente terugval heeft de SOX-index een hogere bodem achtergelaten binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven Er ligt steun op 3.670,00 punten (bodem van 12 november 2021).

Weerstand ligt rond 5.000,00 punten (berekend koersdoel). Na een doorbraak onder steun 3.670,00 wordt 3.126,96 punten het volgende neerwaartse koersdoel.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst bij de SOX index op een positieve technische conditie.

Nasdaq 100

De Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, consolideert wat. Maar de stijgende trend is niet in gevaar geweest. De weerstand ligt rond 20.200,00 punten (berekend koersdoel).

Hogere koersbodems geven aan dat er bij correcties nog altijd op hogere niveaus wordt ingestapt. Met een doorbraak en slotstand boven de laatste koerstop wordt een tussenliggende weerstand uit de weg geruimd. De stijgende trend kan dan worden vervolgd.

Steun op 15.543,31 (bodem van 3 december 2021) staat op het moment van schrijven wel onder druk.

De 200-dagenlijn van de index laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer. De B.O.B. loopt omhoog en geeft aan dat de Nasdaq 100-index beter presteert dan de rest van de markt.