Slotcall: Fantasie in technologie is weer terug

De AEX (+1,2%) maakt het verlies van gisteren grotendeels weer goed. Gisteravond draaide in de VS ineens het sentiment en wist de Nasdaq een verlies van 3% om te draaien in een kleine plus. We hadden in Amsterdam dus wat goed te maken.

Het brede beeld is dat de technologie-aandelen stevig in de lift staan en dat de klassieke waarde-aandelen wat achterblijven. Aandelen die de laatste dagen de grootste klappen ontvingen, zoals Adyen (+2,2%) en ASMI (+2,9%), worden gekocht. De financials maken daarentegen een pas op de plaats. Dat is gezond, want zeg nou zelf: ABN Amro (-0,3%) gaat dit jaar wel erg hard omhoog.

De belangrijkste gebeurtenis van de dag is de getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse congres. Zijn kernboodschap is dat wanneer de inflatie niet snel genoeg zakt, hij bereid is om de rente sneller te verhogen. Overigens verwacht Powell dat de inflatie hoog zal blijven tot het midden van het jaar.

Een andere interessante quote van Powell is dat hij vindt dat de balans van de Fed veel te ver is opgelopen. U zou hieruit kunnen opmaken dat de Amerikaanse Centrale Bank snel start met de afbouw van zijn balans, maar dat gaat de Fed-voorzitter vooralsnog een stap te ver. Wellicht dat de Nasdaq daarom in het laatste handelsuur zo hard omhoog gaat.

FED'S POWELL: BALANCE SHEET IS FAR ABOVE WHERE IT NEEDS TO BE — *Walter Bloomberg (@DeItaone) January 11, 2022

Fastned

Fastned (-1,6%) zag de groei in het vierde kwartaal flink aantrekken. De laadomzet steeg met 154% ten opzichte van een jaar geleden. Echter, een deel van de groei wordt verklaard door de gunstige vergelijkingsbasis. In Q4 2020 viel de groei mede door lockdownrestricties terug tot 14%.

De harde lockdown in het vierde kwartaal van 2021 hakt een stuk minder in op de resultaten van het snellaadbedrijf. De koers gaat uiteindelijk omlaag en dat is omdat de omzetgroei licht onder de taxaties van analisten uitkwam.

Momenteel koerst Fastned tegen bijna 30 keer de verwachte omzet over 2022. Aan de kop van het artikel kunt u wel raden hoe ik over deze waardering denk.

Shopify

Shopify (+2,1%) is volgens analist Paul Weeteling niet alleen een platform waar kleine en middelgrote ondernemers eenvoudig een online winkel kunnen inrichten. Het bedrijf is op meer manieren betrokken bij de winkelhouder, zo kan Shopify ondernemingen helpen met het aantrekken van kapitaal, marketing en zijn diensten verlenen op het gebied van voorraad- en ordermanagement.



Het is dus een ideaal platform voor winkels die snel de stap naar online willen maken. Lange tijd was het aandeel peperduur, maar door de de recente koersdaling is de waardering gezakt naar 41 keer de getaxeerde winst over 2023. Dit is nog steeds niet goedkoop, maar dat heeft een reden.

De groeivooruitzichten zijn immers bijzonder gunstig, zo rekent Weeteling voor dit jaar op een omzetgroei van liefst 50%. Of u het aandeel nu al in portefeuille kan nemen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De.vergoedingen op tienjaars staatspapier blijven dicht bij huis. De Nederlandse rente stijgt twee basispunten tot 0,08%.

Brede markt

De AEX sluit 1,2% in het groen en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (+1,2%) en CAC (+1,0%).



Wall Street vindt de weg omhoog. De Dow Jones (+0,0%), S&P500 (+0,4%) en Nasdaq (+1,2%) maken het eerdere verlies meer dan goed.

De euro klimt 0,3% en noteert 1,137 ten opzichte van de dollar.

De VIX zakt 2,1% tot 19,0 punten.



Goud (+0,8%) en zilver (+0,9%) doen het niet onaardig.



Olie: WTI (+3,3%) en Brent (+3,0%) knallen omhoog.



Bitcoin (+2,8%) doet ook mee met het feestje.



Het Damrak

Ahold (+1,8%) profiteert van een koersdoelverhoging van Jefferies. De Amerikaanse zakenbank rekent dankzij de strenge lockdown in Nederland op een winst per aandeel van €2,19 in 2021.

De olieprijs speert omhoog en dan kan Royal Dutch Shell (+1,8%) niet achterblijven.

ASML (+0,8%) blijft wederom achter ten opzichte van ASMI (+2,9%) en Besi (+5,6%). Is dit de trigger? #AEX +0,8%, zeg maar reversal day tov gisteren. #ASML is grootste dwarsligger, misschien dat schade Berlijnse fabriek rol speelt. Dit is nl enige nieuws vandaag https://t.co/24J5d0x0ni pic.twitter.com/YM46fWLk1j — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 11, 2022

Prosus (+5,5%) ligt er vandaag goed bij. Wat meespeelt is dat Tencent (+4,0%) het op Wall Street goed doet.

Het is mij een raadsel waarom JDE Peet's (-3,5%) er zo slecht bij ligt. Groot nieuws kom ik namelijk niet tegen.

Kempen heeft zijn belang in ForFarmers (+1,3%) teruggebracht tot onder de 5%

Bank Degroof tipt Fagron (+2,4%) voor 2022. Hier leest u de overige tips van de Belgische zakenbank.

Aperam (+5,5%) plukt de vruchten van een koopadvies van Deutsche Bank.

Alfen (-0,2%) is het enige groeiaandeel dat vandaag zakt. Niet iets om vrolijk van te worden.

Gokaandeel Avantium (+5,0%) heeft er ook weer zin in.

Adviezen

Ahold: naar €31 van €29,50 en houden - Jefferies

Aperam: naar kopen en €67 - Deutsche Bank

Heineken: naar €108 van €102 en houden - Barclays

ING: naar €16,30 van €15,30 en kopen - UBS

KPN: naar €3,40 van €3,30 en kopen - Berenberg

WDP: naar €41 van €38 en houden - Kepler Cheuvreux

Nu nog even dit

