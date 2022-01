Zeeuwen en Noord-Hollanders onderaan in Turbocompetitie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Redactioneel Categorie: Turbo’s

Deelnemers uit Zeeland en Noord-Holland doen momenteel de minst goede zaken in de Turbocompetitie. Ze behalen een negatief resultaat van 9,7% en 9,3%. Inwoners van Drenthe staan bovenaan: zij weten de schade het meest beperkt te houden met een min van 1,2%. Denk-stemmers nog steeds bovenaan Kijken we naar politieke overtuiging, dan zien we dat Denk-stemmers, net als vorige maand, de leiding nemen met een rendement van bijna 7%. Hun resultaat is wel iets teruggelopen ten opzichte van vorige maand, toen ze gemiddeld nog 13,8% in de plus stonden. GroenLinks-stemmers zitten hen op de hielen (+4,6%). Wat sport betreft doen hockeyers het het best. Zij staan gemiddeld 2,8% in de plus, en dat is ook meteen de enige sport die in het groen staat. Onderaan staan de zeilers/surfers, met een min van 14,5%. Qua leeftijd staan de twintigers al tijden bovenaan. De categorie 25 - 30 staat momenteel 4,2% in de plus. Maandwinnaar december Over de maand december heeft mevrouw Hartman het beste resultaat behaald. Zij speelde onder alias pureart 67,3% bij elkaar, een mooi resultaat. Van harte gefeliciteerd! Ook meespelen met de Turbocompetitie? Doe vandaag nog mee!

