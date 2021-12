"Chinese aandelen zeer aantrekkelijk gewaardeerd"

De futures voor de AEX staan fractioneel in het rood. Wall Street gaf gisteren de winst aan het einde van de handelsdag grotendeels prijs en ook in Azië zie ik vooral rode koersen. Japan noteert 0,4% lager en de beurs van Hong Kong Index doet er met een min van 1,4% nog een schepje bovenop.

China voert strengere regelgeving in zodat Chinese bedrijven minder snel zullen kiezen voor een beursnotering in de VS.

Daarnaast is de eigen vastgoedmarkt ook een issue. Gisteren werd bekend dat Evergrande wederom een couponbetaling heeft gemist. In Europa zou er allang een curator aan het hoofd staan van zo'n bedrijf, maar in China gelden er blijkbaar andere regels.

Daarentegen zal de Britse beurs naar verwachting zo'n 0,6% hoger openen, maar dit is omdat de markten in het Verenigd Koninkrijk de laatste twee dagen waren gesloten in verband met Boxing Day. Vraag u zich dus niet af waarom de Britten het vandaag beter doen dan wij.

Chinese aandelen goedkoop maar...

De Chinese CSI300, waar de aandelen van het vaste land staan genoteerd, noteert dit jaar 5% lager en de beurs van Hong Kong presteert met een min van 14% nog een tikje beroerder. Daarmee laten beide aandelenindices een underperformance zien van 30 tot 40% ten opzichte van de brede markt.

Volgens Kevin Tay, aandelenanalist bij UBS Global Wealth Management, zijn Chinese aandelen momenteel zeer goedkoop. Dit geldt volgens hem met name voor de aandelen in aan de beurs van Hong Kong staan genoteerd.

Toch rekent hij niet op een snel herstel, aangezien potentiële koerstriggers voor de korte termijn ontbreken. Tay denkt dat de Chinese vastgoedmarkt eerst tot rust moet komen, wil er een herstel volgen. Tot het zover is, is de Chinese beurs fragiel en zeer gevoelig voor slecht nieuws.

UBS says Chinese stock valuations are 'very attractive,' but don't expect a quick rebound https://t.co/50nGZDxBg1 — CNBC (@CNBC) December 29, 2021

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er nog niet.

De AFM meldt deze shorts: De shorts in Alfen worden fractioneel afgebouwd, maar meer is het niet.

Wereldhave: 10,84%

Air France-KLM: 7,92%

Just Eat Takeaway: 4,57%

PostNL 4,21% (-0,02%)

AMG: 3,80%

TomTom: 3,69%

Galapagos: 2,87% (-0,05%)

Aperam: 2,78%

Alfen 2,70% (-0,10%)

Eurocommercial Properties 2,66%

Besi: 2,58%

Fugro: 2,31%

SBM Offshore: 2,30%

Basic-Fit: 2,18%

Agenda

Vanmiddag komen er nog twee interessante macro's naar buiten. Om 16:00 uur weten we meer over het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS en een halfuur laten wordt duidelijk of de olievoorraden inderdaad zijn gezakt. Dit laatste cijfer heeft altijd de nodige impact op de olieprijs.

Woensdag 29 dec Consensus

VS pending Home sales nov +0,5% MoM icon waarschuwing VS olievoorraden -3,23M

Nu nog even dit

There he goes again.

Elon Musk sells another $1 billion in Tesla shares, nearing 10% target https://t.co/l9tB1m4w9I — CNBC (@CNBC) December 29, 2021

Het management van JD.com acht de huidige beurswaardering te laag en verhoogt het aandeleninkoopprogramma

Chinese e-commerce giant https://t.co/IYA4U13sNP is boosting its share buyback plan by 50%, the latest in a slew of tech firms to repurchase stock after a regulatory crackdown over the past year sparked a selloff https://t.co/M5gGn92ooQ — Bloomberg (@business) December 29, 2021

Mag dit?

'Minister lichtte FvD als enige fractie niet in over aankoop Rembrandt' https://t.co/ZTTfllPuUz — NOS (@NOS) December 29, 2021

Wat nu?

Experts VS twijfelen toch over betrouwbaarheid sneltest bij omikron | Livebloghttps://t.co/C4Gs5ulCbu pic.twitter.com/sftDZHjdnv — RTL Nieuws (@RTLnieuws) December 29, 2021

De grote meester legt het u uit.

Warren Buffett: This is the No. 1 mistake parents make when teaching kids about money. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/dtpUWf2BpQ — CNBC (@CNBC) December 29, 2021

Het is niet altijd raak

Wall Street pauzeert eindejaarsrally https://t.co/Ci2zMTrUtt — De Tijd (@tijd) December 29, 2021

Dit zijn berichten die we graag horen.

The UK has 80% more covid-19 cases today as compared to the January 2021 peak (107k per day vs. 59k).



The UK has 90% fewer covid-19 deaths today as compared to the January 2021 peak (120 per day vs. 1,250).



?? pic.twitter.com/A1mM4HQYMG — Charlie Bilello (@charliebilello) December 27, 2021

Veel plezier en succes.