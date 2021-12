DeGiro-CEO: "Dit zijn geen verborgen kosten"

CEO Muhamad Chahrour (foto) van FlatexDegiro reageert geagiteerd op de klacht die broker Lynx heeft ingediend.

De markt voor online beleggen groeit en dat is te merken in de brokermarkt, waar de concurrentie steeds feller wordt. Deze ochtend berichtte het FD over broker Lynx, die concurrent DeGiro voor de Reclame Code Commissie sleept.

De campagne die DeGiro voert voor ‘commissievrij beleggen’ is misleidend, zegt Lynx. Weliswaar zijn de commissies voor Amerikaanse aandelen teruggebracht naar 0%, maar daar staat een nieuwe flat fee voor 'handling' (beursfees en dergelijke) en hogere kosten voor vreemde valuta tegenover.

‘Zero’ zoals DeGiro in zijn uitingen zegt, zijn de kosten dus niet. Sterker, met name bij de kleinere transacties zijn de kosten in de nieuwe situatie hoger. Ook broker BUX (die tegenwoordig officieel ‘BUX 0’ heet) sloot zich in het artikel aan bij de kritiek op DeGiro. Beleggen zou niet met 'kleine lettertjes' gepaard moeten gaan.

Alleen in Nederland

Het FD kon nog geen reactie van DeGiro optekenen, daarom belden wij vandaag maar eens met FlatexDegiro-topman Muhamad Chahrour.

De ceo is duidelijk geagiteerd. Misschien nog wel minder over de kritiek zelf dan over het feit dat een concurrent het op deze wijze aanzwengelt: “Ik was erg verrast door de agressiviteit. En door de hele publicatie. In heel Europa heeft niemand erover geklaagd. Alleen in Nederland. En dan nog wel door een speler die zelf vele malen duurder is! En met een neo-broker als BUX die ons aanvalt vanwege intransparantie heb ik helemaal grote moeite.”

Kern van de klacht van Lynx is dat DeGiro de nieuwe tarieven presenteert als commissievrij, terwijl andere kosten omhoog gaan. Hebben ze geen punt?

"Brokertarieven bestaan altijd uit twee componenten: commissies en fees. We hebben nooit gezegd dat we ‘zero fee’ zijn. Die fees betaal je overal, ook bij de partijen die nu klagen over onze reclame. Wij hebben alles versimpeld. De commissies zijn teruggebracht naar nul en we hebben de handling fees, die voor iedere beurs verschillend zijn en daardoor erg intransparant, teruggebracht tot één flat fee van 50 cent. Het zijn geen verborgen kosten, we communiceren er heel open over.”

Maar snappen mensen het verschil wel tussen zero commission en zero fee?

“Op onze homepage staat op de tweede slide al groot vermeld dat we handlingkosten in rekening brengen. We hebben nooit beweerd dat je helemaal niets betaalt bij ons. Bij andere partijen moet je aanmerkelijk harder zoeken naar die informatie.”

Toch geef je door te adverteren met ‘zero commission’ wel de perceptie dat het goedkoper is geworden, terwijl dat lang niet altijd zo is.

“Communicatie is heel belangrijk en we hebben onze klanten helder uitgelegd hoe de nieuwe tarieven werken. Maar laten we wel wezen: als een autofabrikant de prijs van de Golf verlaagt, dan mogen ze daar wel reclame voor maken, zonder dat dat betekent dat alle Volkswagens goedkoper moeten worden. Als het verboden zou worden om met zero commission te adverteren, prima, dan zeggen we: alles kost 50 cent. Dan zijn we nog steeds de goedkoopste.”

Naast Lynx en BUX hebben ook onafhankelijke partijen als de VEB en Finner kritiek geuit op de nieuwe tarieven. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“Tja, dat is hun goed recht. Je kunt ook kritiek hebben op de prijs van Apple-producten. Dat wil niet zeggen dat Apple iets verkeerd doet. Wij blijven doen wat volgens ons commercieel het verstandigst is, binnen wat de regels ons toestaan. Ik heb vertrouwen in mijn legal en compliance-teams en zolang die zeggen dat wij correct handelen, blijven wij dat doen. En als een toezichthouder ons komt vertellen dat het anders moet, zullen we ons daaraan houden.”

Wat vindt u van de uitnodiging van een van de brokers in het FD om met “alle betrokken partijen” een gesprek over transparantie te voeren? Goed idee?

“Nou, ik spreek graag met mensen, maar dan wel bij voorkeur met mensen die niet eerst naar de krant lopen om dat gesprek te beginnen. En daarbij ook nog eens boter op het hoofd hebben. Waarom moet ik met zo iemand in gesprek? Als het je echt te doen was geweest om hoe we onze tarieven weergeven, dan had je gewoon kunnen bellen om dat aan te kaarten. Mijn nummer en mailadres zijn overal te vinden.”

