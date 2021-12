Slotcall: een grillige markt met InPost als grote verliezer

Twee dagen op en twee dagen neer voor de AEX (-0,7%), of wat men noemt 'grillig'. Bij opening zag het er nog positief uit, maar toen de koffie er eenmaal in zat dook de hoofdindex onder nul, om daar de rest van de dag te blijven hangen.

Heineken (+0,8%), Unilever (+0,8%) en Wolters Kluwer (+1%) waren binnen de AEX het meest geliefd; de klappen vielen bij Just Eat Takeaway (-3,1%) en Unibal Rodamco (-2,8%). Daler van de dag is InPost (-8,1%), dat duidelijk moeite heeft om boven de €10 te blijven.

Op Wall Street reageert alleen big tech enthousiast op het onverwacht lage aantal WW-aanvragen in de VS. Afgelopen week kwamen er namelijk er namelijk slechts 184.000 nieuwe aanvragen binnen voor een werkloosheidsuitkering. Dat zijn er veel minder dan de 215.000 waar op gerekend werd, en nóg veel minder dan de 227.000 van de week ervoor. De laatste keer dat het aantal zo laag lag, was in 1969 - het jaar dat Neil Armstrong een wandelingetje op de maan maakte.

Koerts belt met plaksnor naar Beter Bed

De derdekwartaalcijfers van Beter Bed (-1,4%) vallen analist Niels Koerts mee. “Dankzij de explosieve stijging van de onlineverkopen steeg de omzet in Q3 in een stagnerende markt met bijna 5%.” Wel heeft hij zijn vraagtekens bij het nieuwe lease-model. “Wie iedere vijf jaar opnieuw een boxspring leaset, is over een periode van 15 jaar (de gemiddelde levensduur van een boxspring) welgeteld €5.400 kwijt. Dat is bijna vier bedden,” schrijft hij.

“De leaser heeft wel de mogelijkheid om na vijf jaar het bed tegen een restbedrag te kopen. Dat kan interessant zijn, mits het restbedrag laag is,” vervolgt Koerts, die voor zijn hieronder te vinden analyse als Sherlock Holmes te werk is gegaan. Hij kroop in de rol van potentiële koper en belde met Beter Bed. Helaas is zijn moeite voor niets geweest, want niemand kon hem vertellen hoe hoog dit restbedrag ongeveer zou zijn.

“Direct stelde ik de vervolgvraag of er niet iemand anders is geweest die deze vraag had gesteld? Het antwoord luidde nee. Er zijn twee mogelijke conclusies: mensen die een bed willen leasen kunnen niet rekenen, of het loopt bepaald niet storm.”

Retailvastgoed blijft dalen

De koersen van retailvastgoed zitten nog altijd in een downturn, en een sectoranalyse van Peter Schutte wijst uit dat de risico's niet gering zijn. Er is volgens de analist wel ruimte voordat de echte noodscenario's uit de kast rollen, maar er is weinig afgewaardeerd en als de marktrentes stijgen, wacht een scenario van gedwongen verkopen en/of aandelenemissies. De uitgebreide analyse van Peter Schutte vindt u hieronder.

Rentes

Dalende rentes. In Nederland daalde de tienjaarsrente maar liefst vijf basispunten tot -0,23%.

Brede markt

De AEX (-0,7%) presteerde vandaag duidelijk slechter dan Frankrijk (-0,1%) en onze oosterburen (-0,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 20,3 punten.

Wall Street koerst in de min: zowel S&P 500 (-0,3%) en Dow 30 (-0,1%) als de Nasdaq (-0,7%).

De euro daalt 0,5% en noteert 1,128 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,4%) en zilver (-1,9%) dalen.

Olie: WTI (-1,2%) en Brent (-1,1%) dalen ook.

En ook bitcoin (-2,7%) moet het met een daling doen.

Het Damrak:

"Het voorstel van de Europese Commissie om de rechten van werkers in de zogeheten 'gig-economy' te beschermen, zal de kosten in de sector van maaltijdbezorging verhogen, maar kan relatief gunstig uitpakken voor Just Eat Takeaway (-3,1%). Dat stelden analisten van Citi. Zij verwachten dat Deliveroo het hardst geraakt wordt door de nieuwe regelgeving. De analisten denken dat 12 tot 18 procent van de brutowinst van dit bedrijf op het spel staat. Voor Just Eat Takeaway zijn de risico's juist laag, omdat de meeste bezorgers nu al in dienst zijn bij het bedrijf," schrijft ABM Financial News.

"De verkoop van het hoofdkantoor van ABN Amro (-0,7%) voor 765 miljoen euro levert een winst voor belastingen op van 338 miljoen euro in 2021, zodat de verwachte winst per aandeel dit jaar met zo'n 31 procent stijgt. ABN wil in 2021 een dividend van tenminste 50 procent van de nettowinst uitkeren en door de desinvestering zou het slotdividend over dit jaar stijgen van 0,44 tot 0,58 euro per aandeel," schrijft ABM Financial News.

ING is Wereldhave (-2,3%) weer gaan volgen. De bank heeft een houdadvies met een koersdoel van €11,50 op het bedrijf geplakt.

Fastned (-2%) heeft slechts twee locaties weten te bemachtigen van de 49 die de Vlaamse overheid heeft aangeboden. Volgens ING-analist Marc Hesselink onderstreept dit de toegenomen concurrentie voor het bedrijf.

Adviezen

ABN Amro: naar €13,40 van €13,60 en houden - UBS

Wereldhave: koersdoel van €11,50 en houden - ING

Aperam: naar €63 van €67 en houden - Morgan Stanley

Agenda vrijdag 10 december 2021

06:30 Industriële productie Oktober (NL)

08:00 Inflatie - November def. (Dld)

08:00 Handelsbalans - Oktober (VK)

08:00 Industriële productie - Oktober (VK)

10:00 Shell - Aandeelhoudersvergadering mbt versimpeling structuur

11:30 Industriële productie - Oktober (Bel)

14:30 Inflatie - November (VK)

16:00 Consumentenvertrouwen - December vlpg. (VS)