Eigen woning overhevelen naar box 3 is niet verstandig

Eens. Een bijkomend probleem is ook nog dat veel met name ouderen hun woning (tegen wil en dank?) enorm in waarde hebben zien toenemen. Alleen als zij naar een veel goedkopere woning zouden verhuizen zouden ze deze overwaarde kunnen verzilveren, maar dat is niet zo eenvoudig in de huidige woningmarkt, waar de prijzen van alle huizen enorm zijn gestegen.

Zij worden in dit voorstel geconfronteerd met een fors hogere belastingaanslag en de vraag is of dit wenselijk is. Daarnaast lijkt het waarschijnlijk dat zij die een beperkt pensioen genieten, dit niet allemaal kunnen betalen.

Klopt.Wie netjes heeft geleefd gaat juist meer belasting betalen. De WOZ waardes zijn belachelijk hoog en dus worden sommige mensen gewoon hun huis uit belast.Mooie regels toch weer van de overheid.Het feit dat dit heel duidelijk is, je ziet dat het niets oplost aan het probleem en dat het een ordinaire belastingverhoging is zal wel betekenen dat Den Haag het gaat doen.Dat het juist schulden aanmoedigd, het liefst weer maximaal hypotheek opnemen en er mee gaan beleggen om de belastingaanslag terug te verdienen en dergelijke maakt het probleem alleen maar erger, zal het aantal probleem gevallen wat nu zeer klein is juist vergroten en dus werkt het averechts.Dus nogmaals zal Den haag het wel doen.Wat dan wel.... gewoon de zaken over een lange termijn uitfaseren en ondertussen monitoren waar het evt wat knelt en daar kleine aanpassingen op doen in de algemene belastingen om dit effect zo eerlijk mogelijk te neutraliseren.Huis obv woz in box 3, dus dan is de overheid er bij gebaat om de huizenprijzen zo hoog mogelijk te laten zijn want dat is meer belastinginkomsten wat je nu al ziet met gemeentelijke heffingen en alle andere woz gerelateerde kosten.En dan nog is er altijd een tekort.