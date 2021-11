Slotcall: Sell-off!

Het is een slagveld op het Damrak. De AEX (-3,2%) verliest onder leiding van ING (-7,3%) en Royal Dutch Shell (-6,3%) ruim 3%. De reden is bekend: de nieuwe coronavariant die in Zuid-Afrika is opgedoken.

Over deze nieuwe mutant is vrij weinig bekend, behalve dan dat deze besmettelijker is dan de huidige deltavariant. Het is daardoor niet in te schatten hoe groot de schade van dit virus is, en of dit zal leiden tot nieuwe lockdowns. In dit soort gevallen prijst de markt snel een slecht scenario in. Vooral omdat het onduidelijk is of de vaccins effectief zijn op het virus.

Coronagevoelige aandelen onderuit

Het zijn dus de coronagevoelige aandelen die bovenaan het rijtje dalers noteren. In Amsterdam zijn dit Unibail Rodamco (-11,9%), Air France-KLM (-9,7%) en Basic-Fit (-7,5%). Toch valt het mij op dat niet alle lockdownaandelen profiteren, zo zakt Just Eat Takeaway (-2,7%) vandaag in lijn met de brede markt.

PostNL (+1,4%) en Flow Traders (+2,9%) komen daarentegen wel bovendrijven. Laatstgenoemde profiteert als marketmaker van de fors gestegen volatiliteit op de financiële markten. Deze zogenaamde CBOE VIX loopt ruim 45% op tot 27 punten. Dit zijn forse bewegingen.

Maandag kan de wereld er overigens weer heel anders uit zien, want dan zal er meer duidelijkheid zijn over de Zuid-Afrikaans variant. Maar om hier blind op te gokken, gaat een stap te ver. Toch kocht ik vanochtend drie aandelen bij. Welke dat zijn, luistert u in de IEX-BeleggersPodcast van vandaag.

FlatexDEGIRO

FlatexDEGIRO (-0,6%) is door de overname van DeGiro in 2019 momenteel de grootste broker van Europa. Dit is niet onbelangrijk, want schaalvoordelen zijn voor de prijsvechter van levensbelang. Immers, hoe lager de kosten waartegen het bedrijf kan opereren, hoe gunstiger de tarieven die het aan zijn klanten kan doorberekenen.

De afgelopen jaren is het aandeel meermaals over de kop gegaan, maar desondanks vind ik het aandeel kansrijk. Het is de verwachting dat flatexDEGIRO de komende jaren stevig doorgroeit en dan is een waardering van 15 keer de getaxeerde winst over 2022 niet duur.

Zeker aangezien de broker ook nog eens schuldenvrij is. De gehele beleggingscase leest u in het onderstaande artikel.

TSMC

De vraag naar kwalitatief hoogwaardige chips neemt explosief toe. TSMC behoort tot het selectieve groepje bedrijven die deze chips kan leveren. De Taiwanese fabrikant van halfgeleiders gebruikt zijn positie om zijn prijzen volgend jaar met circa 15 tot 20% te verhogen. Dat terwijl de tarieven dit jaar ook al met 25 tot 40% stegen.

Het enige nadeel is dat de kosten voor TSMC ook stevig opliepen, aangezien leveranciers hun kans zagen om de prijzen te verhogen. Analist Paul Weeteling verwacht desondanks dat de winst per aandeel van TSMC komend jaar met bijna 40% stijgt tot €5,73.

Bij de huidige koers van 17 impliceert dit een koerswinstverhouding van 20. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes maken vandaag een duikvlucht. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt 13 basispunten tot 1,51%. Toch zijn de rentes ten opzichte van vorige week amper gedaald.

Nederland: -9 basispunten (-0,19%)

Duitsland: -9 basispunten (-0,34%)

Italië: -10 basispunten (+0,96%)

Verenigd Koninkrijk: -14 basispunten (+0,83%)

Verenigde Staten: -13 basispunten (+1,51%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -4,9%

AEX deze maand: +2,2%

AEX dit jaar: +27,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +30,0%

Aandelen hard onderuit

De markten gaan in een brede lijn spijkerhard onderuit. De AEX, DAX en CAC verliezen circa 5%. De Amerikaanse beurzen houden de schade met minnen variërend van 2 tot 3% nog redelijk beperkt. De grootste uitschieter is de volatiliteitsbarometer CBOE VIX die 58% stijgt.



AEX

Het zijn de defensieve havens die deze week komen bovendrijven. Defensievere aandelen dan Unilever (+2,3%), KPN (+1,6%) en Ahold (+0,9%) bestaan er bijna niet. De chippers en het geplaagde Philips (-10,6%) krijgen daarentegen een pak rammel. Aandelen met issues zijn in deze markt beslist geen aanrader.

AMX

Er is een overnamestrijd gaande bij Intertrust (+22,9%) en dat legt beleggers geen windeieren. De biedingen lopen naar verluid op tot €22. Ik had niet verwacht dat PostNL (+0,1%) het hoofd in deze roerige week boven water zou houden. De post- en pakketbezorger wordt in België voor van alles en nog wat aangeklaagd. Ook voor Inpost (-9,9%) is het een week om snel te vergeten.

ASCX

CM.com (-9,7%) lijkt de laatste weken alleen maar te kunnen dalen. In dit artikel ga ik wat dieper op de recente koersdaling in. Lucas Bols (+2,8%) werd daarentegen op de kooplijst van Kepler Cheuvreux gezet.

