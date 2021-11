Waarom ik juist nú bijkoop

Dank voor het behandelen van mijn vraag, Niels en Arend-Jan. Leuk om jullie meningen te horen.



Ter info: De afsplitsing van IBM, Kyndryl, is 's werelds grootste IT infrastructuur service provider voor het bedrijfsleven. Op 12 november jl. kondigde het bedrijf een wereldwijd strategisch partnerschap met Microsoft aan. Samen willen de bedrijven oplossingen op de markt brengen die zijn gebouwd op Microsoft Cloud en die de acceptatie van hybride cloud versnellen, applicaties en processen moderniseren, missiekritieke workloads ondersteunen en moderne werkervaringen voor klanten verder mogelijk maken. Het klinkt heel high tech en 21e eeuws. Een typisch groeiaandeel, maar ik begrijp er (te) weinig van. En dan moet ik weer denken aan de woorden van meesterbelegger Warren Buffett. Niet beleggen in bedrijven die je niet begrijpt. Dus doe ik niks. :) Maar Kyndryl is dus niet zomaar een kleine spin off van het grote IBM.



J.Me is overigens de afkorting voor 'Just Me'.